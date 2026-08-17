Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Un hombre fue detenido en Paraná tras intentar escapar de la Policía y ocultarse en el patio de una casa. Investigan si los objetos que llevaba eran robados.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en Paraná luego de intentar escapar de un control policial y ocultarse en el patio trasero de una vivienda.

El procedimiento se inició en la zona de avenida Almafuerte y Circunvalación, donde efectivos policiales observaron al sujeto mientras trasladaba una mochila y un bolso. Al advertir la presencia de los uniformados, emprendió la fuga y, en su intento por evitar ser alcanzado, ingresó a distintos domicilios tras saltar tapiales.

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Finalmente, fue localizado oculto dentro de un tráiler en desuso, ubicado en el patio trasero de una vivienda de calle Bazán y Bustos.

Secuestro de objetos robados

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en su poder una importante cantidad de elementos, entre ellos herramientas, relojes, una netbook, un teléfono celular, cargadores, auriculares, una máquina de cortar cabello, prendas de vestir y otros efectos cuya procedencia no pudo justificar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó aprehendido por el presunto delito de violación de domicilio, mientras que los elementos fueron secuestrados para determinar su propiedad y procedencia.