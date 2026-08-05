El Papa León XIV confirmó su llegada a Argentina en noviembre

La visita del papa León XIV comenzará en Uruguay y terminará en Perú. El pontífice permanecerá en el país durante cuatro días y recorrerá tres destinos en Argentina.

La visita del papa León XIV comenzará en Uruguay y terminará en Perú. El pontífice permanecerá en el país durante cuatro días y recorrerá tres destinos en Argentina.

La visita del papa León XIV comenzará en Uruguay y terminará en Perú. El pontífice permanecerá en el país durante cuatro días y recorrerá tres destinos en Argentina.

El Papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino estará del 8 al 11 de dicho mes y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Este miércoles por la mañana lo comunicará el Vaticano de manera oficial

El viaje se concretará luego de que el Santo Padre aceptara las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países incluidos en la gira.

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León XIV llegará al país el 8 de noviembre, después de completar la primera etapa de su recorrido en Uruguay. Durante los cuatro días de la visita pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Aún no se precisó el orden de las actividades dentro de cada destino ni informó cuánto tiempo permanecerá en cada ciudad. Tampoco detalló los lugares en los que se desarrollarán los actos oficiales y religiosos.

La etapa argentina concluirá el 11 de noviembre. Ese mismo día comenzará el tramo correspondiente a Perú, último país de la gira apostólica.

La gira iniciará en Uruguay

El viaje del papa comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Allí permanecerá hasta el 8 y visitará Montevideo, Paisandú y Florida.

Tras esa primera escala, el pontífice se trasladará a Argentina para continuar con el recorrido regional. La visita a los tres países se extenderá durante doce días y abarcará un total de once ciudades mencionadas en el anuncio oficial.

El viaje responde a las invitaciones formuladas por las autoridades políticas y eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú.

Perú será la última escala del viaje

La etapa final comenzará el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 17. Durante su estadía en Perú, León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Se tratará del tramo más prolongado del recorrido anunciado. El pontífice permanecerá allí durante siete días, frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro correspondientes a Argentina.

No se informó hasta el momento sobre reuniones con autoridades, celebraciones religiosas, traslados internos ni actos abiertos al público.