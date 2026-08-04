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Brasil profundiza la crisis diplomática y retira a su embajador de la Argentina

La medida se conoce luego de los cruces públicos entre Javier Milei y Lula da Silva. Así, Brasil profundiza la crisis diplomática y retira a su embajador de la Argentina.

4 de agosto 2026 · 21:44hs
Brasil profundiza la crisis diplomática y retira a su embajador de la Argentina.

Brasil profundiza la crisis diplomática y retira a su embajador de la Argentina.

El Gobierno de Brasil decidió profundizar la crisis diplomática con la Argentina al resolver que Julio Bittelli, embajador brasileño en el país, no regresará al suelo argentino en medio de la escalada de tensión entre las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

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Brasil y la crisis con Argentina

La medida se conoce luego de los cruces públicos entre ambos mandatarios y de la serie de episodios que tensaron la relación en las últimas semanas.

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El Palacio del Planalto mantendrá la representación diplomática en el nivel de “encargado de negocios”, una decisión que implica una fuerte rebaja en la relación bilateral y que refleja el deterioro del vínculo entre ambos países.

Brasil Crisis Embajador Argentina
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