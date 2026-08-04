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San Benito Paraná goleó en su debut en el Torneo Regional Amateur Femenino

San Benito Paraná derrotó como visitante 3 a 0 a Unión de Crespo, por el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur.

4 de agosto 2026 · 21:49hs
San Benito Paraná tuvo una sólida actuación y quedó bien parado de cara a la revancha.

Prensa LPF

San Benito Paraná tuvo una sólida actuación y quedó bien parado de cara a la revancha.

Con autoridad, contundencia y una gran eficacia en los momentos claves, San Benito Paraná dio un paso importante hacia la siguiente instancia de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El Santo derrotó este martes por 3 a 0 a Unión de Crespo, en condición de visitante, en el partido de ida de la Primera Ronda.

El Santo mostró solidez a lo largo del encuentro en el estadio Mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura y supo golpear en los momentos justos para construir una diferencia que refleja lo realizado en el campo de juego. Si bien el Cervecero intentó hacerse fuerte en su cancha y sostuvo la paridad durante buena parte de la etapa inicial, la visita encontró el quiebre sobre el cierre del primer tiempo.

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A los 42 minutos, Daiana Romero Solanas apareció para abrir el marcador antes del descanso. El gol modificó el desarrollo del partido y obligó al elenco crespense a asumir mayores riesgos en el complemento.

Con espacios para aprovechar, el Santo manejó el trámite con inteligencia y terminó de liquidar la historia en la segunda mitad. A los 31 minutos, Antonella Garzon amplió la diferencia y dejó a las visitantes con un panorama muy favorable. Apenas seis minutos después, a los 37, Emilia Grether sentenció el 3 a 0 definitivo, coronando una actuación convincente del equipo sanbenitense.

Con este resultado, San Benito Paraná quedó muy bien posicionado de cara al encuentro revancha de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Unión de Crespo, en tanto, estará obligado a revertir una amplia desventaja si pretende mantenerse en carrera dentro del certamen.

Los otros cruces de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino

El vencedor de San Benito Paraná y Unión de Crespo se medirá con el ganador del choque entre Deportivo San José-1° de Mayo de Chajarí.

El otro enfrentamiento de la zona es Atlético San Jorge-Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario. El ganador jugará contra Santa María de Oro de Concordia, que ya está en Segunda Ronda.

San Benito Paraná Torneo Regional Amateur Unión de Crespo Fútbol
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