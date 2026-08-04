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Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Mariano Werner analizó la fecha especial de TC en San Juan. “Fue una carrera exigente en lo físico y en el auto”, dijo. Fue sancionado y cayó al 20° lugar.

4 de agosto 2026 · 17:12hs
Mariano Werner ahora espera por la carrera que se viene en Paraná a fines de este mes.

Mariano Werner ahora espera por la carrera que se viene en Paraná a fines de este mes.

El Turismo Carretera llevó a cabo una nueva edición del Desafío de las Estrellas, donde Tobías Martínez se llevó la victoria. Otro de los protagonistas fue Mariano Werner, quien había llegado sexto en pista pero por un recargo cayó al puesto 20.

Mariano Werner buscar&aacute; ser protagonista en Paran&aacute;.

Mariano Werner buscará ser protagonista en Paraná.

"La carrera difícil, la más difícil que me ha tocado y bueno, agradecido a todo el grupo humano, a todo el equipo por largar 44 y llegar a una carrera dura y exigente con reabastecimiento de combustible; que todo salga bien, la verdad que son buenos puntos", expresó Mariano Werner, quien luego de la carrera quedó séptimo en el campeonato.

El local Tobías Martínez logró su segundo éxito dentro del TC, esta vez ante su gente.

De local Tobías Martínez se llevó el Desafío de las Estrellas

Los equipos ensayaron este sábado la reposición de combustible que será obligatoria.

El Turismo Carretera va por el Desafío de las Estrellas

Sobre la estrategia en San Juan

Luego, el paranaense habló en Carburando sobre cuál fue su estrategia de carrera: "Optamos por ir a boxes en la vuelta 33. Lamentablemente entra el Auto de Seguridad previo a ella y bueno, eso nos condicionó un poquito el hecho de avanzar porque aquellos que habían entrado obviamente sacaron provecho de eso. A partir de ahí, ni bien relanzó, fuimos rápidamente al box por la duda si había algún inconveniente. Pero salió bien".

Y agregó: "No tenía para más. Fue una carrera exigente en lo físico y en el auto; obviamente venía atrás, intentando avanzar y tratar de cuidar en algún momento el combustible, y la verdad que salió bien. Hubo mucha comunicación con el box, ya habíamos hablado bastante y creo que se cumplió todo lo que pensábamos”.

Mariano Werner Turismo Carretera San Juan
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