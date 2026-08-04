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Paraná: la Municipalidad y distintas instituciones, consolidan un espacio para la inclusión

La Municipalidad de Paraná y distintas instituciones de la ciudad fortalecen las políticas públicas de inclusión. Hubo una reunión en el Salón Mariano Moreno.

4 de agosto 2026 · 22:14hs
La Municipalidad de Paraná y distintas instituciones

La Municipalidad de Paraná y distintas instituciones, consolidan un espacio para la inclusión en la capital entrerriana. 

La Municipalidad de Paraná continúa fortaleciendo las políticas públicas de inclusión con el trabajo del Consejo Municipal de Discapacidad. Se trata de un ámbito de participación y articulación que permitirá construir estrategias conjuntas entre el Estado y las instituciones que trabajan en la temática.

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La Municipalidad de Paraná y la inclusión

Creado por la Ordenanza Nº 7.868, el Consejo tiene como finalidad asesorar y orientar al Departamento Ejecutivo en el diseño de políticas públicas destinadas a promover la inclusión e integración de las personas con discapacidad, generando un espacio de diálogo permanente y trabajo colaborativo.

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En ese marco, se realizó una nueva reunión en el Salón Mariano Moreno con organizaciones vinculadas a la discapacidad para abordar distintas iniciativas vinculadas a la discapacidad y la accesibilidad.

La directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad, Cristina Ripari, explicó que el objetivo del encuentro es crear “propuestas, iniciativas, sugerencias para que nuestro poder ejecutivo pueda tratarlas, pensarlas y llevarlas adelante”. Entre los ejes de trabajo mencionó el deporte, el transporte, la atención de la salud y otros aspectos que hacen a la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

“Todo lo que son los perfiles laborales y las formaciones laborales en discapacidad hoy es una herramienta fundamental para la vida”, aseguró la funcionaria. En esa línea, adelantó que se impulsarán talleres destinados a familias e instituciones para crear posibilidades de formación y favorecer el acceso al empleo.

Durante la reunión, también se presentó la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo y un plan de trabajo con proyección para lo que resta del año y 2027, y se entregó una encuesta para identificar las necesidades más urgentes.

Ripari explicó que el Consejo mantiene sus puertas abiertas para sumar nuevas instituciones, como también “familias y personas con discapacidad” que deseen acercar propuestas para sus barrios.

Paraná Municipalidad instituciones inclusión
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