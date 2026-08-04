La Municipalidad de Paraná continúa fortaleciendo las políticas públicas de inclusión con el trabajo del Consejo Municipal de Discapacidad. Se trata de un ámbito de participación y articulación que permitirá construir estrategias conjuntas entre el Estado y las instituciones que trabajan en la temática.
Paraná: la Municipalidad y distintas instituciones, consolidan un espacio para la inclusión
La Municipalidad de Paraná y distintas instituciones de la ciudad fortalecen las políticas públicas de inclusión. Hubo una reunión en el Salón Mariano Moreno.
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La Municipalidad de Paraná y la inclusión
Creado por la Ordenanza Nº 7.868, el Consejo tiene como finalidad asesorar y orientar al Departamento Ejecutivo en el diseño de políticas públicas destinadas a promover la inclusión e integración de las personas con discapacidad, generando un espacio de diálogo permanente y trabajo colaborativo.
En ese marco, se realizó una nueva reunión en el Salón Mariano Moreno con organizaciones vinculadas a la discapacidad para abordar distintas iniciativas vinculadas a la discapacidad y la accesibilidad.
La directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad, Cristina Ripari, explicó que el objetivo del encuentro es crear “propuestas, iniciativas, sugerencias para que nuestro poder ejecutivo pueda tratarlas, pensarlas y llevarlas adelante”. Entre los ejes de trabajo mencionó el deporte, el transporte, la atención de la salud y otros aspectos que hacen a la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
“Todo lo que son los perfiles laborales y las formaciones laborales en discapacidad hoy es una herramienta fundamental para la vida”, aseguró la funcionaria. En esa línea, adelantó que se impulsarán talleres destinados a familias e instituciones para crear posibilidades de formación y favorecer el acceso al empleo.
Durante la reunión, también se presentó la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo y un plan de trabajo con proyección para lo que resta del año y 2027, y se entregó una encuesta para identificar las necesidades más urgentes.
Ripari explicó que el Consejo mantiene sus puertas abiertas para sumar nuevas instituciones, como también “familias y personas con discapacidad” que deseen acercar propuestas para sus barrios.