España: Ceuta pide cerrar la frontera por la llegada masiva de migrantes de Marruecos

Unos mil jóvenes lograron superar las barreras de protección en la frontera con Marruecos. El reclamo de las autoridades locales.

Unos mil jóvenes lograron superar las barreras de protección en la frontera con Marruecos. El reclamo de las autoridades locales.

Miles de jóvenes marroquíes se convocaron este jueves en la frontera con Ceuta, enclave de España en el norte de África. Cientos de ellos lograron saltar la barrera limítrofe y desataron una crisis. Las autoridades locales le solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez que proceda al cierre de la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable", y el despliegue del Ejército para controlar la situación desbordada.

La llegada masiva de jóvenes a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta quedó grabada en videos que se difundieron rápidamente en redes sociales. Las imágenes trajeron a la memoria la crisis de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en Ceuta en un contexto de crisis diplomática entre Rabat y Madrid.

Este jueves, varios miles de personas fueron llegando en oleadas a Castillejos con el objetivo tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de esas personas lograron saltar las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías.

"Ceuta":

Porque informan que miles de personas cruzaron a España desde Marruecos pic.twitter.com/3fVAFs2sWn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 30, 2026

Tras la conmoción inicial por el desborde fronterizo, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para afrontar la crisis migratoria y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de manera irregular en Ceuta.

En tanto, el Ministerio español del Interior denunció que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados hacia España, mayoritariamente jóvenes.

El Tribunal Supremo español confirmó en los primeros de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como "devoluciones en caliente" (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que está dando una respuesta inmediata a la situación y prepara todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señaló el jefe del Ejecutivo en un mensaje en X.

Ante la situación generada en Ceuta, la Junta de Portavoces de la Asamblea local se reunió de forma extraordinaria a raíz del "salto cualitativo" que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes, agravada en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el espigón del Tarajal.

La Junta acordó solicitar que se cierre la frontera a raíz de esta situación como una medida "urgente e inaplazable", y la declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó.

Además, solicitó el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana, al tiempo que transmitió al conjunto de la ciudadanía "serenidad y calma".

"No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", declaró la Junta en un comunicado.