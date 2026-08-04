Suspenden las clases en la Escuela Juan Manuel de Rosas por hechos de vandalismo

La medida alcanza al turno mañana de este miércoles y se mantendrá hasta que se reparen los daños ocasionados en la escuela.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 18 Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas de Paraná se vio sorprendida por la suspensión de las clases del turno mañana de este miércoles, luego de que las autoridades del establecimiento confirmaran que el edificio fue escenario de hechos de vandalismo que afectaron su normal funcionamiento.

La decisión fue comunicada oficialmente por el equipo directivo a través de un aviso dirigido a estudiantes, familias y personal de la institución, donde se explicó que la suspensión responde a la necesidad de resolver los inconvenientes provocados por los daños registrados en el establecimiento.

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Según informaron desde la escuela, las actividades permanecerán suspendidas hasta tanto se restablezcan las condiciones adecuadas para garantizar un ambiente seguro y apto para el desarrollo de las tareas educativas. Si bien no trascendieron detalles específicos sobre la magnitud de los daños ni sobre los sectores afectados, las autoridades remarcaron que la prioridad es preservar la seguridad de toda la comunidad escolar.

En el comunicado difundido, el equipo directivo solicitó comprensión a las familias ante esta situación imprevista y señaló que cualquier novedad respecto a la continuidad de las clases será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.

Los hechos de vandalismo en establecimientos educativos generan preocupación no solo por los perjuicios materiales que ocasionan, sino también por el impacto que tienen sobre el desarrollo del ciclo lectivo. Cada suspensión de actividades implica una reorganización institucional y afecta tanto a estudiantes como a docentes y personal no docente.

Además de los costos económicos que demandan las reparaciones, este tipo de episodios obliga a destinar tiempo y recursos para recuperar las condiciones de funcionamiento del edificio escolar, retrasando en muchos casos el normal dictado de clases.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para solucionar los daños y evaluar el estado general de las instalaciones, con el objetivo de que los alumnos puedan regresar a las aulas en el menor tiempo posible y en un entorno seguro.

Pedido de la escuela

Desde la Escuela Secundaria N° 18 reiteraron el pedido de colaboración y comprensión a toda la comunidad educativa y recordaron que las próximas comunicaciones oficiales serán difundidas por los medios habituales, donde se informará la fecha de reanudación de las actividades una vez finalizadas las tareas necesarias para acondicionar el establecimiento.