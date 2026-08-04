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Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Un importante siniestro vial se registró este martes por la noche sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 120, sentido Norte-Sur en Concepción del Uruguay.

4 de agosto 2026 · 22:33hs
Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones.

Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones.

Un importante siniestro vial se registró este martes por la noche sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 120, sentido Norte-Sur en Concepción del Uruguay, donde colisionaron un camión que transportaba pollos vivos y otro vehículo de gran porte que trasladaba combustible.

El accidente en la Ruta 14

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00, cuando el camión cisterna, de la Empresa Petrovalle, impactó desde atrás al transporte avícola por causas que son materia de investigación.

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Como consecuencia del fuerte choque, el camión que llevaba pollos vivos perdió parte de su carga, quedando numerosas aves sobre la calzada y la banquina.

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El conductor del segundo camión , un Mercedes Benz, quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y equipos de la concesionaria de la Autovía, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito, indicó Uruguayenses Digital.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el siniestro.

ruta 14 Concepción del Uruguay Camión
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