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Pedro Sánchez viajó a Ceuta y denunció un "ataque a la integridad territorial de España"

El presidente de España, Pedro Sánchez, está en el enclave de Ceuta tras el ingreso de unos 40.000 migrantes, donde se reportaron. al menos, 27 muertos

31 de julio 2026 · 09:21hs
El presidente de España

El presidente de España, Pedro Sánchez, está en el enclave de Ceuta tras el ingreso de unos 40.000 migrantes, donde se reportaron. al menos, 27 muertos

El mandatario español, Pedro Sánchez viajó a Ceuta."Tras el despliegue inmediato de efectivos del Ejército para contener el desborde fronterizo en el norte de África, Pedro Sánchez, presidente de España, calificó la masiva e irregular entrada de ciudadanos marroquíes como una abierta vulneración a la soberanía nacional de su país.

El mandatario se trasladó de urgencia al territorio fronterizo para coordinar en el terreno los comités de crisis, luego de que las estimaciones oficiales calcularan en cerca de 40.000 las personas que lograron trasponer las vallas divisorias.

Unos mil jóvenes lograron superar las barreras de protección en la frontera con Marruecos. El reclamo de las autoridades locales.

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Durante una conferencia de prensa brindada a los medios locales e internacionales, Sánchez expresó de manera contundente el respaldo total de su gestión hacia las autoridades y la población civil de la región.

"El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta, y nos hacemos cargo del estado emocional de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas", manifestó el titular del Poder Ejecutivo español. La declaración buscó llevar calma a una sociedad local que se declaró en estado de emergencia social permanente tras verse completamente superada en sus capacidades logísticas y de seguridad por el aluvión migratorio.

Elevando el tono del reclamo político hacia los sectores responsables de la falta de custodia en las linderas del territorio, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ratificó la pertenencia histórica de la región a la corona europea. "Ceuta es una ciudad española, y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche en el nivel más enérgico posible", sentenció frente a los micrófonos.

Como cierre, el jefe de Gobierno español garantizó que no escatimará herramientas legales ni operativas para devolver la normalidad a la zona afectada. "Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, por supuesto la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de un compromiso total e inequívoco del gobierno de España con la ciudad autónoma de Ceuta", concluyó el mandatario.

Al menos 27 muertos

Durante el ingreso masivo de más de 40.000 personas desde Marruecos hacia la ciudad española de Ceuta se reportaron al menso 27 muertos, según el último balance conocido este viernes, en medio de la mayor crisis migratoria registrada en ese enclave desde mayo de 2021. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, responsabilizó a las “mafias que trafican con seres humanos” por la tragedia.

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, miles de personas lograron ingresar a pie al territorio español en el norte de África. Las autoridades de Ceuta solicitaron la declaración de la “emergencia humanitaria” ante la magnitud del flujo migratorio.

El balance de víctimas aumentó de manera progresiva debido al elevado número de personas que intentó llegar a nado a Ceuta durante las primeras horas del jueves. Más tarde, los migrantes comenzaron a ingresar principalmente a pie, bordeando el espigón fronterizo.

Pedro Sánchez Ceuta España Marruecos
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