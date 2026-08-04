Concordia será sede del Torneo Regional Juvenil de Boxeo 2026, certamen que se desarrollará entre viernes y sábado y reunirá a los mejores exponentes juveniles de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. La Federación Entrerriana de Box (FEB) dio a conocer la nómina oficial de los deportistas que competirán representando a la provincia.
En Concordia se disputará el Torneo Regional Juvenil
Entre viernes y sábado, representantes del pugilismo de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe se enfrentarán en Concordia buscando la clasificación al Nacional.
El equipo Panzaverde estará encabezada por el director técnico principal Juan Carlos Martínez, acompañado por el director técnico ayudante Fabián Monzón, quienes tendrán a cargo la preparación y conducción del equipo durante el certamen.
Los representantes de la Federación Entrerriana de Box
El selectivo entrerriano tiene púgiles de Concordia, Colón, Gualeguaychú, Paraná y Federal.
La nómina de clasificados es la siguiente: Hasta 49 kilos: Leonardo Sebastián Maydana (Concordia), dirigido por Fabián Ruiz; Hasta 52 kilos: Tomás Debrabandere (Colón), dirigido por Cristian Báez; Hasta 56 kilos: Bautista Icardo (Gualeguaychú), dirigido por Lucas Traversa; Hasta 60 kilos: Gonzalo Fabián Portillo Prette (Concordia), dirigido por Fabián Ruiz; Hasta 64 kilos: Tiziano Hermosilla (Gualeguaychú), dirigido por Juan Carlos Martínez; Hasta 69 kilos: Elías César Exequiel Jaime (Paraná), dirigido por César Jaime; Hasta 81 kilos: Tiago Yael Cattaneo (Federal), dirigido por Santos Barrios; y Hasta 91 kilos: Matías Javier Gómez (Concordia), dirigido por Fabián Monzón.