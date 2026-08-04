En Concordia se disputará el Torneo Regional Juvenil Entre viernes y sábado, representantes del pugilismo de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe se enfrentarán en Concordia buscando la clasificación al Nacional. 4 de agosto 2026 · 21:01hs

El paranaense Elías Jaime será uno de los boxeadores que pelearán en Concordia.

Concordia será sede del Torneo Regional Juvenil de Boxeo 2026, certamen que se desarrollará entre viernes y sábado y reunirá a los mejores exponentes juveniles de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. La Federación Entrerriana de Box (FEB) dio a conocer la nómina oficial de los deportistas que competirán representando a la provincia.

El equipo Panzaverde estará encabezada por el director técnico principal Juan Carlos Martínez, acompañado por el director técnico ayudante Fabián Monzón, quienes tendrán a cargo la preparación y conducción del equipo durante el certamen.

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Los representantes de la Federación Entrerriana de Box El selectivo entrerriano tiene púgiles de Concordia, Colón, Gualeguaychú, Paraná y Federal. La nómina de clasificados es la siguiente: Hasta 49 kilos: Leonardo Sebastián Maydana (Concordia), dirigido por Fabián Ruiz; Hasta 52 kilos: Tomás Debrabandere (Colón), dirigido por Cristian Báez; Hasta 56 kilos: Bautista Icardo (Gualeguaychú), dirigido por Lucas Traversa; Hasta 60 kilos: Gonzalo Fabián Portillo Prette (Concordia), dirigido por Fabián Ruiz; Hasta 64 kilos: Tiziano Hermosilla (Gualeguaychú), dirigido por Juan Carlos Martínez; Hasta 69 kilos: Elías César Exequiel Jaime (Paraná), dirigido por César Jaime; Hasta 81 kilos: Tiago Yael Cattaneo (Federal), dirigido por Santos Barrios; y Hasta 91 kilos: Matías Javier Gómez (Concordia), dirigido por Fabián Monzón.