Enner Valencia jugará en Boca: acuerdo cerrado y llega el fin de semana para firmar

El delantero ecuatoriano le dio el SÍ a Riquelme y tiene todo listo para ser el cuarto refuerzo en Boca Juniors.

Boca Juniors tiene prácticamente asegurado a su cuarto refuerzo del mercado de pases. El delantero ecuatoriano Enner Valencia llegó a un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y continuará su carrera en el conjunto xeneize.

Según la información adelantada por Olé, el experimentado atacante dio el visto bueno a la propuesta de Boca y solo restan los pasos formales para oficializar la incorporación.

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Valencia arribará a la Argentina durante el fin de semana para someterse a la revisión médica correspondiente y, si no surgen inconvenientes, firmará un contrato por los próximos 18 meses.

La llegada del goleador de la selección de Ecuador representa un salto de jerarquía para el plantel azul y oro, que suma experiencia internacional y poder ofensivo de cara a los desafíos de la temporada.

Otro refuerzo para Boca

De esta manera, Boca continúa reforzando su plantel con el objetivo de pelear en todos los frentes, mientras los hinchas esperan con expectativa la presentación oficial de uno de los delanteros más importantes del fútbol sudamericano en los últimos años.