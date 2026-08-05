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Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

En un partido pendiente, Boca y Estudiantes se medirán este miércoles desde las 19 en la cancha de Huracán, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

5 de agosto 2026 · 06:59hs
Paredes titular en Boca ante el Pincha.

Paredes titular en Boca ante el Pincha.

Boca y Estudiantes jugarán este miércoles desde las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Xeneize buscará poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar que comenzó con la goleada que le propinó Deportivo Riestra, del otro lado, el Pincharrata viene de golear a Defensa y Justicia y quiere seguir en ese camino. Dirigirá Nazareno Arasa.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena empezó a tener sus primeros traspiés y si bien sigue con vida en todas las competencias que disputa, tambaleó en la Copa Sudamericana contra O’Higgins y aún no pudo sumar de a tres en el Clausura tras volver con un empate con Newell's de Rosario habiendo recibido dos goles que el propio técnico trató de “errores tontos”.

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Para el encuentro con el León, el cuadro de la Ribera se mudará a Parque Patricios para jugar en cancha de Huracán, motivado por el mal estado que el césped de La Bombonera tuvo en la ida contra O’Higgins del que el terreno de juego aún no se recuperó por completo, una movida que despertó críticas de abonados que se quedaron sin platea.

El once que Arruabarrena alinearía sería bastante similar en nombres al que presentó en Rosario, sin hacer demasiadas variantestras lo que pasó cuando tomó esta decisión frente al Malevo. Sin embargo, aún no se dieron indicios con precisión de que futbolistas rotarían. Lo que sí se sabe es que el Vasco podrá contar con Carlos Palacios y Tomás Belmonte, ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Tras abrir el semestre con una caída frente a Independiente en Avellaneda, Estudiantes supo levantarse del tropezón y se lució frente al Halcón de Varela con un 3-0 en UNO. En busca de seguir por la misma senda, el elenco dirigido por Alexander Medina irá por otra victoria con casi nula rotación a sabiendas de que el fin de semana visita a Deportivo Riestra en la previa del duelo de octavos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue un 2-1 a favor del Pincha por el Torneo Apertura. El cotejo jugado en La Plata contó con goles de Santiago Núñez, Leandro González Pírez y el descuento de Exequiel Zeballos, en un cruce en el que en un Boca mermado por las lesiones debutaron Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

El posible once de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Apertura

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Los datos de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura:

  • Hora: 19.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Boca Estudiantes Huracán Torneo Clausura
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