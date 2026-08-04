La audiencia de conciliación obligatoria entre Unión Bat y los trabajadores despedidos de su planta se realizó este martes en Paraná y terminó sin acuerdo.

Sin acuerdo en Paraná: los 100 despidos de UniónBat ya son efectivos.

La audiencia de conciliación obligatoria entre UniónBat y los trabajadores despedidos de su planta en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) se realizó este martes, antes del mediodía, en Paraná y terminó sin acuerdo. Como consecuencia, los cien despidos confirmados por la empresa a fines de junio quedaron en firme.

"La conciliación cerró sin acuerdo. Desde las 14 horas, son efectivos los despidos", confirmó Cecilia Britos, responsable de la Secretaría Provincial de Trabajo en Gualeguaychú.

Por su parte, Martín Gómez, delegado del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, cuestionó la falta de voluntad de la empresa durante la negociación: "La audiencia no fue positiva porque la empresa no trajo ninguna propuesta, así que las partes quedaron liberadas. Nosotros vamos a pedir todas las multas que correspondan aplicar por los incumplimentos de UniónBat", señaló.

El delegado adelantó además que la empresa adeuda haberes a los trabajadores y que no hay certezas sobre su regularización: "Seguramente en estos días no van a estar depositando lo que corresponde a la indemnización".

Agregó que "hubo poca voluntad de la empresa para proponer algo y poder negociar", cuestionó Gómez con cierta frustración por la falta de sensibilidad con los operarios que dedidaron cerca de 25 años a la fábrica de baterías.

UniónBat comunicó el 26 de junio la cesantía de 100 trabajadores –todos operarios de fabricación de baterías– y su decisión de dejar de operar en Gualeguaychú, en el marco de un plan para concentrar la producción en su planta de 9.400 metros cuadrados en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, los trabajadores despedidos mantuvieron un acampe en la entrada de la planta, protestaron en el acceso al PIG y sobre la ruta nacional 14. Sin embargo, nada modificó la decisión tomada 40 días atrás, indicó R2820.

Por su parte, el Parque Industrial ve cerrar las puertas de otra planta fabril y la ciudad sufrirá el impacto económico de un centenar de salarios que mes a mes movían las finanzas locales.