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Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

Tras la audiencia, la Justicia dispuso la liberación de Facundo Moyano, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir restricciones.

4 de agosto 2026 · 22:43hs
Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado.

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado.

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

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La libertad de Facundo Moyano

El exdiputado, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia Candela Arizaga, habló brevemente con la prensa y afirmó: “Está todo aclarado”, mientras se retiraba de la sede judicial.

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano y desvinculó a Facundo Moyano y el caso se dio en un contexto de consumo de estupefacientes.

Candela Arizaga declaró y negó que Facundo Moyano la haya agredido

El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano, quedó detenido tras episodio que involucra a una joven influencer de 23 años

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja.

Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones, confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese contexto, personal policial realizó un operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano y lo trasladó a la fiscalía para tomarle declaración, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Durante la jornada también se llevaron adelante distintas medidas de prueba para reconstruir lo sucedido y avanzar con la causa, como el allanamiento donde la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares, aunque no se encontró droga en la vivienda de avenida Del Libertador al 5400.

Facundo Moyano Libertad
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