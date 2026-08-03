Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y ARCA permitió el secuestro de mercadería valuada en más de 580 millones de pesos en Concordia.

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14.

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14.

Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió el secuestro de mercadería valuada en más de 580 millones de pesos durante un control realizado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 4, en el departamento Concordia .

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia y agentes de ARCA-Concordia, quienes inspeccionaron dos camiones de la empresa Vía Cargo que habían partido desde Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con destino final a la provincia de Buenos Aires.

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14.

Tras verificar la documentación, ambos vehículos fueron sometidos a controles mediante equipos de escaneo, donde se detectaron imágenes compatibles con mercadería correspondiente a los rubros de perfumería, electrónica, indumentaria y cigarrillos.

A partir de esos indicios, las autoridades procedieron a la interdicción de los cargamentos, compuestos por 183 bultos, constatando durante la inspección la existencia de mercadería de origen nacional y extranjero que no contaba con la documentación respaldatoria exigida por la normativa vigente.

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Concretamente, se encontraron 556 zapatillas de diversas marcas, 1.155 perfumes de origen árabe, 840 nebulizadores provenientes de China, 1.245 cigarrillos de origen paraguayo, 132 encendedores procedentes de Brasil, 1.060 fundas para celulares, 32 lapiceras para insulina alemanas, 918 cigarrillos electrónicos devenidos de territorio chino y 64 vapers, entre otros elementos que tampoco poseían la documentación respaldatoria que garantice su tenencia y comercialización.

Como resultado del aforo realizado, el valor total de los productos secuestrados fue estimado en más de 580 millones de pesos, indicó Uruguayenses Digital.

Desde la Policía Federal señalaron que este tipo de operativos forma parte de los controles preventivos que se desarrollan en corredores estratégicos con alta circulación de mercaderías provenientes de zonas fronterizas con Paraguay y Brasil, con el objetivo de prevenir y combatir las infracciones al Código Aduanero.