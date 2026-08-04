Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp.

Miles de usuarios reportaron cuentas de WhatsApp "en revisión", lo que impide enviar y recibir mensajes mientras la plataforma analiza posibles infracciones.

Miles de usuarios de WhatsApp reportaron en los últimos días que sus cuentas quedaron bloqueadas y con el estado "en revisión" , lo que les impide enviar o recibir mensajes mientras la plataforma analiza una posible infracción a sus políticas.

La situación generó numerosos reclamos en redes sociales y afecta especialmente a quienes utilizan la aplicación para trabajar, atender clientes o vender productos.

Cuentas de WhatsApp en revisión: crecen los reclamos

Según las políticas de WhatsApp, las restricciones pueden aplicarse cuando los sistemas detectan comportamientos asociados con spam, envíos masivos de mensajes, automatizaciones o el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp+ o GB WhatsApp. Sin embargo, el bloqueo inicial no significa necesariamente una suspensión definitiva.

Ante esta situación, la plataforma recomienda seleccionar la opción "Solicitar revisión" desde el aviso que aparece en la aplicación y seguir las instrucciones. El proceso suele demorar alrededor de 24 horas, aunque el tiempo puede variar según cada caso. WhatsApp también aclara que enviar varias solicitudes no acelera el análisis.

Si la revisión determina que no hubo una infracción, el acceso a la cuenta se restablece. En cambio, si se confirma el incumplimiento de las condiciones de uso, la suspensión puede mantenerse e incluso convertirse en permanente.

Para reducir el riesgo de futuros bloqueos, la empresa recomienda utilizar únicamente las versiones oficiales de WhatsApp o WhatsApp Business, evitar el envío masivo o repetitivo de mensajes, no emplear herramientas de automatización no autorizadas y comunicarse solo con personas que hayan aceptado recibir mensajes. Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado específico sobre esta ola de bloqueos ni confirmó cambios en sus sistemas de detección.