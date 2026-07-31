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Ceuta: al menos 57 muertos y 60.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

El número de muertos entre las personas que intentaron llegar por mar a Ceuta, en el norte de África, ascendió este viernes a 57, la mayoría falleció ahogada.

31 de julio 2026 · 17:34hs
En Ceuta hubo al menos 57 muertos en la mayor crisis migratoria de España. 

En Ceuta hubo al menos 57 muertos en la mayor crisis migratoria de España. 

El número de muertos entre las personas que intentaron llegar por mar a Ceuta, en el norte de África, ascendió este viernes a 57, mientras unos 37.500 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de forma voluntaria, según las autoridades, lo que representó una rápida desescalada de una de las más grandes crisis de migración irregular en la frontera sur de España.

LEER MÁS: Pedro Sánchez viajó a Ceuta y denunció un "ataque a la integridad territorial de España"

La crisis en Ceuta

El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis, lo que rebasó la capacidad de recepción del enclave y provocó el despliegue de oficiales adicionales de la Policía Nacional y de personal de la Guardia Civil y unidades militares para reforzar la seguridad fronteriza.

El presidente de España, Pedro Sánchez, está en el enclave de Ceuta tras el ingreso de unos 40.000 migrantes, donde se reportaron. al menos, 27 muertos

Pedro Sánchez viajó a Ceuta y denunció un "ataque a la integridad territorial de España"

Unos mil jóvenes lograron superar las barreras de protección en la frontera con Marruecos. El reclamo de las autoridades locales.

España: Ceuta pide cerrar la frontera por la llegada masiva de migrantes de Marruecos

Muchos migrantes que regresaron posteriormente a Marruecos dijeron a medios que se les había hecho creer que se les proveería de alojamiento a su llegada a España, pero encontraron instalaciones de recepción saturadas y pocas posibilidades de quedarse en Ceuta.

La Comisión Europea dijo que está lista para brindar apoyo adicional a España, incluyendo reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si es requerido por Madrid.

La comisión señaló que también mantiene contacto cercano con autoridades marroquíes para fortalecer la gestión fronteriza y prevenir más cruces irregulares, además, subrayó que proteger la frontera externa de la UE es un elemento clave del Pacto sobre Migración y Asilo.

Aunque los cruces han disminuido considerablemente, autoridades españolas dijeron que fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima en la frontera en Ceuta y que continúan en coordinación con Marruecos para prevenir más llegadas irregulares a gran escala.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde calificó lo ocurrido como “una violación de la integridad territorial de España”.

El ingreso de los 50.000 migrantes convirtió este episodio en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de la ciudad.

Ceuta Muertos Crisis España
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