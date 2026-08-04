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ATER recordó los vencimientos de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en agosto

El cronograma de ATER comienza el 18 de agosto según la terminación del número de partida. Las boletas están disponibles en formato digital.

4 de agosto 2026 · 21:02hs
ATER recordó los vencimientos de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en agosto.

ATER recordó los vencimientos de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en agosto.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó que durante agosto vencerá la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano para los contribuyentes que eligieron la modalidad de pago prorrateado.

De acuerdo con el cronograma oficial, el martes 18 de agosto deberán abonar los contribuyentes cuyos dominios finalicen en los números 0, 1, 2, 3 y 4. En tanto, el miércoles 19 será el turno de quienes tengan terminación 5, 6, 7, 8 y 9.

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Desde el organismo señalaron que el calendario forma parte de la planificación anual de vencimientos tributarios, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ordenar la recaudación.

Fondo de Mantenimiento Edilicio de Edificios Escolares

ATER también reiteró que la leyenda "Fondo de Mantenimiento Edilicio de Edificios Escolares" que figura en las boletas no implica la creación de un nuevo impuesto ni un incremento del Inmobiliario Urbano. Se trata de una asignación específica de una parte del tributo ya vigente para financiar obras de infraestructura escolar y otros servicios públicos esenciales.

Las boletas se encuentran disponibles en formato digital las 24 horas a través del sitio web oficial de ATER. Además, los contribuyentes pueden adherirse al sistema de Boleta Digital para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.

Forma de pago

El organismo recordó que el impuesto también puede abonarse de manera presencial en las sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando únicamente el DNI, el número de partida, el dominio o la CUIT, sin necesidad de imprimir la boleta.

Asimismo, continúan habilitados los medios de pago electrónicos, entre ellos código QR, billeteras virtuales, home banking y débito automático, disponibles a través de la plataforma oficial del organismo. Para consultas, ATER dispone del correo electrónico [email protected], la página web institucional y la línea telefónica 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.

ATER vencimiento impuesto
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