Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina, Brasil, indicó que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño

Todos los años, cientos de turistas afrontan casos de gastroenteritis en Brasil , sobre todo en el Estado de Santa Catarina y, en las últimas horas se informó que hubo incremento de pacientes atendidos en hospitales del área por consumo de agua no potable.

En medio de la temporada de verano, el Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) dio a conocer en el habitual informe, en el que se indica que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño. En Florianópolis, uno de los lugares más elegidos por los argentinos, se informó que se analizaron 88 sectores y que solo 58 pueden ser concurridas sin problemas.

El mapa interactivo del IMA, que se actualiza a diario, destaca que la zona más afectada por la bacteria Escherichia coli son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados y no bañarse en esas aguas.

“No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 o 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales. Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”, indica el reporte.

En el informe se remarca que estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

Los expertos informan que los síntomas comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, a veces, fiebre baja o escalofríos.