Uno Entre Rios | La Provincia | Gimena Bordet

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Tras un mes internada en Brasil por un grave accidente, Gimena Bordet regresó a Colón. Continúa su recuperación en su hogar, acompañada por su familia.

10 de enero 2026 · 14:45hs
Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil.

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil.

Luego de un mes de internación a raíz del grave accidente automovilístico sufrido en Brasil, Gimena Bordet regresó este sábado a la ciudad de Colón. La información fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Municipalidad, en el que se indicó que tanto ella como el intendente José Luis Walser ya se encuentran en su domicilio para "seguir recuperándose en su familia".

El retorno a la provincia representa una etapa clave en la evolución de Bordet, quien permaneció 26 días internada en terapia intensiva en la ciudad de Porto Alegre debido a fracturas y lesiones de consideración. Según precisó la comuna, el jefe comunal también se encuentra en Colón y se estima que "en los próximos días, José Luis retomará paulatinamente la actividad oficial" al frente del Departamento Ejecutivo municipal.

José Luis Walser dio un nuevo parte del estado de salud de su esposa, Gimena Bordet.

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay.

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

LEER MÁS: Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Luego de un mes internada, Gimena Bordet regresó a la ciudad de Colón

Embed

Desde el gobierno local destacaron el acompañamiento y apoyo de la comunidad durante el período de internación en Brasil. En el comunicado difundido, las autoridades expresaron un especial agradecimiento a los vecinos "por el respeto y comprensión durante todo este tiempo", remarcando el acompañamiento afectivo hacia la familia frente a la difícil situación atravesada desde el martes 9 de diciembre de 2025.

Por último, el parte institucional subrayó la importancia emocional que implica este regreso al hogar. El texto concluyó "celebrando que Gimena pueda continuar con su recuperación en su casa, acompañada por su familia", a la espera de que los próximos informes médicos confirmen una evolución favorable ya en territorio entrerriano.

Gimena Bordet Brasil Colón
Noticias relacionadas
El Festival de Diamante comenzó con todo luego de la suspensión del jueves.

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones.

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

entre rios: ceso el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Hay buenas expectativas para el turismo en Entre Ríos

Turismo en Entre Ríos: buen arranque y panorama alentador para las próximas semanas

Ver comentarios

Lo último

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Ultimo Momento
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Policiales
Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Ovación
Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La provincia
Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Dejanos tu comentario