Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

El intendente de Colón, José Luis Walser dio explicaciones sobre el viaje a Brasil en el que se accidentó en el auto oficial, junto a su familia

Este martes el intendente de Colón, José Luis Walser, dio una conferencia de prensa tras el accidente sufrido en Brasil. En la sede del Concejo Deliberante de la ciudad explicó lo ocurrido.

El jefe comunal explicó que en diciembre "buscó combinar actividad oficial y días de descanso junto a su familia" en el sur de Brasil, lo que terminó en un accidente en el que resultaron heridos él , su hija, con fractura de cadera, y su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, quien estuvo internada en Terapia Intensiva en el Hospital Sagrado Corazón, de Porto Alegre. La mujer sufrió perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones. El día 12 fue derivada a un centro de alta complejidad, el Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre, donde atravesó momentos críticos.

“Sin duda, el momento más difícil de nuestra familia, y especialmente de Gime (...) sé que todo este tiempo sin información generaba zozobra. Al primero que le generaba zozobra era a mí, porque la evolución de Gime tuvo muchos picos”, expresó.

Sobre los motivos de su viaje, el intendente explicó que el pasado 17 de octubre tuvo lugar una reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay en Salto (ROU). En dicha oportunidad, además de las cuestiones propias de la agenda del Comité, mantuvo un diálogo con Jaber Maher, prefecto de la ciudad brasileña de Barra Do Quaraí, quine lo invitó a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande Do Sul, por lo que programó un viaje oficial el 10 de diciembre.

Asimismo aclaró que consideró oportuno aprovechar el viaje para tener unos días de descanso con su familia en la ciudad de Torres, en el sur de Brasil, tras el acto oficial. A su vez, se había programado tener una conversación específica con el prefecto Maher, para proponerle la celebración de un convenio de cooperación turística entre las ciudades de Colón y de Barra Do Quaraí, ya que esta última, por ser fronteriza con la República Argentina y lugar de paso de muchos extranjeros hacia el país, se constituye en un lugar estratégico para el desarrollo de Colón como destino de turismo internacional y desarrollo productivo e industrial.

José Luis Walser y Gimena Bordet.jpeg Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil.

De acuerdo a la cronología planeada, el intendente tenía pensado llegar a Torres el día 9 de diciembre y concurrir al evento el día 10, en Porto Alegre. Finalizado el programa oficial, la idea era reunirse con su familia para completar los días de descanso. Pero el plan se frustró el 9 cuando a poca distancia de Torres, el vehículo oficial Mitsubishi sufrió un despiste bajo una lluvia torrencial y se produjo un vuelco en la Ruta N° 101.

Walser abonó el traslado en ambulancia de su hija Juanita desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía. Allí se realizó el traspaso a otra unidad de la empresa EMER, formalizado mediante autoridades consulares. La empresa privada no cobró por dicho servicio. El resto de los hijos, lo hizo en el vehículo de un tío, que los trasladó desde Torres hasta la ciudad de Colón.

Cuando le dieron el alta a sus hijos, pudo viajar a Porto Alegre, a reunirse con su esposa. Sus cuatro hijos -Lázaro, Juana José Ignacio y María Celeste- volvieron con familiares a Colón. Desde el día 12 de diciembre se instaló en Porto Alegre y no se despegó de al lado de su esposa. Hasta que le dieron el alta, estuvo entre siete y ocho días en el interior de la Terapia Intensiva, donde llegó a pasar veinte horas cuidando a su mujer.

José Luis Walser y Gimena Bordet (1).jpeg José Luis Walser dio un nuevo parte del estado de salud de su esposa, Gimena Bordet.

Aclaración ante los cuestionamientos

“Hace seis años que no me tomo vacaciones. En estas formas de hacer las cosas, de querer optimizar, compensar a mi familia de todo el tiempo que le quita la función de intendente, decimos hacer este viaje. Tengo dos vocaciones, mi familia, y la función pública. Ambas están atravesadas por una misma forma, una entrega total. Y la compatibilización es cada vez más difícil. Estoy en todos los temas, eso lo sabe mi equipo, y lo hago con mucha pasión. Le he quitado mucho tiempo a mi familia. En seis años, no tuve descanso y mi familia tampoco. En esa idea de compatibilizar descanso y trabajo, traté de que sea un descanso para mis hijitos también. Entonces, decidimos viajar, compatibilizar viaje oficial y descanso. Nos pasó este accidente. Fue en un día de lluvia, llegando a Tores. Llegando a Torres, a 10 minutos, me encuentro con agua en la calzada y eso me hace perder el control de la camioneta, y terminamos dando vuelcos en el costado de la ruta. Nos salvamos de milagro. No tengo ninguna duda. Pasados los días, lo confirmo: fue un milagro, sino no podríamos haber salido con vida. Fue un derrotero de desesperación. Llegamos al primer hospital de Torres. Dos de mis cuatro hijos, Lázaro y Juana, eran los más golpeados. Especialmente Juana, que ahora se repone de una fractura en su pelvis. Y Gimena tuvo un cuadro gravísimo. El equipo del hospital de Torres decidió trasladarla a Porto Alegre, y yo me quedé dos noches en Torres, junto a los chicos”, describió y agregó que a su esposa le queda todavía una larga recuperación: "Somos una familia, y esto nos fortaleció. Soy un cabeza dura y quiero estar todo el tiempo en todo. Voy a hacer un esfuerzo enorme para cambiar eso. No tenemos el control de nada. Todo está en manos de Dios”.

Por último Walser puso a disposición un informe detallado al Concejo Deliberante donde se aclara que la atención médica recibida fue gratuita por parte de los hospitales brasileros y que los traslados corrieron por cuenta de la familia.