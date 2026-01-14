El personal de la División Investigaciones de la Policía de Concordia tomó conocimiento de que, durante los últimos días, en la zona de Benito Legerén, El Martillo y la colectora de Villa Adela, un grupo de personas que se desplazaba en motocicletas realizaba "picadas" de manera temeraria, utilizando rodados de distintas cilindradas.
Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas
Tras allanamientos en Concordia, la Policía secuestró motos usadas en picadas, armas, drogas y dinero, y detuvo a cuatro personas.
Ante reiterados llamados de vecinos, móviles policiales acudieron al lugar en varias oportunidades. Sin embargo, al intentar identificar a los individuos, estos se daban a la fuga a gran velocidad. Además, se sospechaba que podrían portar estupefacientes y/o armas de fuego.
Concordia: allanamientos por picadas ilegales terminaron con cuatro detenidos
A raíz de esta situación, se inició una investigación por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino (picadas ilegales), bajo la intervención del personal a cargo del jefe y segundo jefe de la División Investigaciones, Miguel Martina y Emilio Cabrera, y siguiendo las directivas del fiscal Mario Figueroa. En el marco de la pesquisa se logró identificar a los presuntos participantes y los domicilios que frecuentaban.
El operativo fue encabezado por el jefe departamental José María Rosatelli y se desplegó en viviendas del barrio Benito Legerén y zonas aledañas. Durante los allanamientos se procedió al secuestro de tres motocicletas preparadas para realizar picadas, dos armas de fuego (una escopeta doble caño calibre 12 mm y un revólver calibre .22), doce municiones calibre 12 mm, veintinueve municiones calibre .22 y teléfonos celulares que serán peritados.
Asimismo, se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana compactada preparada para su fraccionamiento y comercialización, y dinero en efectivo.
Como consecuencia de los elementos secuestrados, la fiscalía interviniente dispuso la detención de cuatro personas por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.