Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas.

Tras allanamientos en Concordia, la Policía secuestró motos usadas en picadas, armas, drogas y dinero, y detuvo a cuatro personas.

El personal de la División Investigaciones de la Policía de Concordia tomó conocimiento de que, durante los últimos días , en la zona de Benito Legerén, El Martillo y la colectora de Villa Adela, un grupo de personas que se desplazaba en motocicletas realizaba "picadas" de manera temeraria, utilizando rodados de distintas cilindradas.

Ante reiterados llamados de vecinos, móviles policiales acudieron al lugar en varias oportunidades. Sin embargo, al intentar identificar a los individuos, estos se daban a la fuga a gran velocidad. Además, se sospechaba que podrían portar estupefacientes y/o armas de fuego.

A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo

Concordia: allanamientos por picadas ilegales terminaron con cuatro detenidos

Picadas (1).jpeg

A raíz de esta situación, se inició una investigación por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino (picadas ilegales), bajo la intervención del personal a cargo del jefe y segundo jefe de la División Investigaciones, Miguel Martina y Emilio Cabrera, y siguiendo las directivas del fiscal Mario Figueroa. En el marco de la pesquisa se logró identificar a los presuntos participantes y los domicilios que frecuentaban.

El operativo fue encabezado por el jefe departamental José María Rosatelli y se desplegó en viviendas del barrio Benito Legerén y zonas aledañas. Durante los allanamientos se procedió al secuestro de tres motocicletas preparadas para realizar picadas, dos armas de fuego (una escopeta doble caño calibre 12 mm y un revólver calibre .22), doce municiones calibre 12 mm, veintinueve municiones calibre .22 y teléfonos celulares que serán peritados.

Asimismo, se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana compactada preparada para su fraccionamiento y comercialización, y dinero en efectivo.

Como consecuencia de los elementos secuestrados, la fiscalía interviniente dispuso la detención de cuatro personas por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.