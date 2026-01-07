Uno Entre Rios | La Provincia | Gimena Bordet

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Luego de 26 días de Terapia Intensiva, la esposa del intendente de Colón, Gimena Bordet, pasó a una sala intermedia y se encuentra sin respirador.

7 de enero 2026 · 22:33hs
José Luis Walser dio un nuevo parte del estado de salud de su esposa

José Luis Walser dio un nuevo parte del estado de salud de su esposa, Gimena Bordet.

Luego de 26 días de Terapia Intensiva, la esposa del intendente de Colón, Gimena Bordet, pasó a una sala intermedia y se encuentra sin respirador y plenamente lúcida tal como informó José Luis Walser en la cuenta de Instagram del Municipio. De esta forma se recupera luego del accidente sufrido en Brasil.

La salud de Gimena Bordet

El siguiente paso es aguardar los resultados y análisis respecto de sus fracturas de cadera y otras partes del cuerpo, producidas tras el accidente automovilístico sufrido en Brasil, con la “esperanza” de que en los próximos días obtenga el alta para volver a la ciudad.

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para un sector de Entre Ríos.

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

La ciudad de Victoria volvió a ser escenario de una profunda muestra de dolor y reclamo colectivo.

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

En el mensaje difundido, el Presidente Municipal agradeció las “muestras de afecto” y las “inmensas” oraciones para que el “milagro” que empezó el pasado 9 de diciembre culminará este martes.

El accidente ocurrió hace casi un mes en Brasil, cuando la familia de Walser sufrió un grave choque vehicular. Afortunadamente, sus hijos no presentaron secuelas importantes, pero Gimena, quien sufrió múltiples fracturas, fue hospitalizada en Porto Alegre, donde recibió atención médica de urgencia. Desde ese momento, el intendente de Colón ha permanecido al lado de su esposa, quien fue internada en una unidad de Terapia Intensiva debido a su crítico estado de salud.

Gimena Bordet Brasil José Luis Walser
Noticias relacionadas
El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026.

El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes.

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Durante los últimos días el embalse de la represa se mantuvo por encima de los 35 metros.

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

senadores aprobaron reestablecer la emergencia en obras publicas y viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Ver comentarios

Lo último

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Ultimo Momento
Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Policiales
Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ovación
Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

La provincia
Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Dejanos tu comentario