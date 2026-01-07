Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Luego de 26 días de Terapia Intensiva, la esposa del intendente de Colón, Gimena Bordet, pasó a una sala intermedia y se encuentra sin respirador.

Luego de 26 días de Terapia Intensiva, la esposa del intendente de Colón, Gimena Bordet , pasó a una sala intermedia y se encuentra sin respirador y plenamente lúcida tal como informó José Luis Walser en la cuenta de Instagram del Municipio. De esta forma se recupera luego del accidente sufrido en Brasil.

El siguiente paso es aguardar los resultados y análisis respecto de sus fracturas de cadera y otras partes del cuerpo, producidas tras el accidente automovilístico sufrido en Brasil, con la “esperanza” de que en los próximos días obtenga el alta para volver a la ciudad.

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

En el mensaje difundido, el Presidente Municipal agradeció las “muestras de afecto” y las “inmensas” oraciones para que el “milagro” que empezó el pasado 9 de diciembre culminará este martes.

El accidente ocurrió hace casi un mes en Brasil, cuando la familia de Walser sufrió un grave choque vehicular. Afortunadamente, sus hijos no presentaron secuelas importantes, pero Gimena, quien sufrió múltiples fracturas, fue hospitalizada en Porto Alegre, donde recibió atención médica de urgencia. Desde ese momento, el intendente de Colón ha permanecido al lado de su esposa, quien fue internada en una unidad de Terapia Intensiva debido a su crítico estado de salud.