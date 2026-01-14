Uno Entre Rios | Ovación | Juventud Unida

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal determinó la clasificación de Juventud Unida tras los incidentes que se produjeron en el partido ante Defensores de Pronunciamiento.

14 de enero 2026 · 19:24hs
Juventud Unida se enfrentará con Sanjustino en la próxima instancia.

Juventud Unida se enfrentará con Sanjustino en la próxima instancia.

El Club Juventud Unida de Gualeguaychú informó oficialmente que fue notificado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino sobre la finalización del partido correspondiente a la revancha de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, entre el Decano y Defensores de Pronunciamiento.

La noticia para la Juve fue que, pese a que la serie estaba igualada 2 a 2, se le dio por ganado el encuentro y se clasificó a las semifinales del certamen, instancia en la que se enfrentará con Sanjustino. Mientras que el Depro quedó eliminado de la competencia.

regional amateur: suspenden partido por agresion al arbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

el depro saco ventajas en el torneo regional amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Vale recordar que la ida, en Pronunciamiento, había finalizado 2 a 0 a favor del local; mientras que en la revancha Juventud Unida ganaba por idéntico resultado al momento de la suspensión.

¿Qué pasó en el partido entre Juventud Unida y Defensores de Pronunciamiento?

El encuentro en la Ciudad del Carnaval no pudo terminar. A los 83 minutos el árbitro Maximiliano Duran ordenó la expulsión del futbolista del Depro Maximiliano Villagrán, por doble amonestación. Esta decisión no fue bien aceptada por el delantero de la visita, quien agredió al juez del cotejo.

Esta acción desencadenó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y los integrantes de la terna arbitral. La situación obligó a la intervención del personal policial y, tras varios minutos de tensión, Durán resolvió suspender el encuentro al alegar una “agresión directa” contra su integridad física, cuando restaban siete minutos más el tiempo adicionado para el final del partido.

Juventud Unida Torneo Regional Amateur Defensores de Pronunciamiento Consejo Federal
Noticias relacionadas
furor en rosario central por las viejas luminarias del gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Luciano Benavides acordtó distancia con la punta y ahora está a 56 segundos del primero.

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

En River no quieren desarticular su estructura ofensiva.

River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio

Los Pumas jugarán la Nations Championship.

Los Pumas serán protagonistas de las finales de las finales del Nations Championship 2026

Ver comentarios

Lo último

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ultimo Momento
Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Policiales
San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario