Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal determinó la clasificación de Juventud Unida tras los incidentes que se produjeron en el partido ante Defensores de Pronunciamiento.

El Club Juventud Unida de Gualeguaychú informó oficialmente que fue notificado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino sobre la finalización del partido correspondiente a la revancha de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, entre el Decano y Defensores de Pronunciamiento.

La noticia para la Juve fue que, pese a que la serie estaba igualada 2 a 2, se le dio por ganado el encuentro y se clasificó a las semifinales del certamen, instancia en la que se enfrentará con Sanjustino. Mientras que el Depro quedó eliminado de la competencia.

Vale recordar que la ida, en Pronunciamiento, había finalizado 2 a 0 a favor del local; mientras que en la revancha Juventud Unida ganaba por idéntico resultado al momento de la suspensión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Deportivo Juventud Unida (@cdju_oficial)

¿Qué pasó en el partido entre Juventud Unida y Defensores de Pronunciamiento?

El encuentro en la Ciudad del Carnaval no pudo terminar. A los 83 minutos el árbitro Maximiliano Duran ordenó la expulsión del futbolista del Depro Maximiliano Villagrán, por doble amonestación. Esta decisión no fue bien aceptada por el delantero de la visita, quien agredió al juez del cotejo.

Esta acción desencadenó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y los integrantes de la terna arbitral. La situación obligó a la intervención del personal policial y, tras varios minutos de tensión, Durán resolvió suspender el encuentro al alegar una “agresión directa” contra su integridad física, cuando restaban siete minutos más el tiempo adicionado para el final del partido.