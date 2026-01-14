Uno Entre Rios | El Mundo | Tailandia

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Al menos 30 personas murieron en un trágico accidente en Tailandia. Hasta el momento se registraron, además, 67 heridos.

14 de enero 2026 · 16:54hs
Al menos 30 personas murieron, mientras que unas 67 sufrieron heridas de diversa consideración, tras producirse la caída de una grúa de construcción que hizo descarrilar un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia.

Según informes de medios internacionales, el trágico hecho ocurrió en la localidad Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew, cuando la grúa cedió sobre un tren que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

Como consecuencia de ello, la estructura de metal detuvo la marcha de la formación y provocó que descarrilara, tras lo cual el tren se comenzó a incendiar con los pasajeros en su interior, por lo que, de inmediato se desplegó un amplio operativo de rescate. Al menos 30 muertos y hasta el momento se registraron, además, 67 heridos.

Operativo de rescate

En el procedimiento estuvieron efectivos de la policía local, paramédicos y bomberos que arribaron al lugar para contener las llamas, mientras que varios rescatistas se adentraron entre los escombros para sacar a las personas heridas.

En tanto, según informó el gobierno de la ciudad donde se produjo el accidente, a través de Facebook, la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y “se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar”.

