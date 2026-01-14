Venezuela vuelve a tener acceso a X tras más de un año de bloqueo.

Venezuela volvió a acceder a X tras más de un año de bloqueo impuesto por Maduro. El acceso es parcial y dirigentes chavistas anunciaron su regreso.

Venezuela recuperó el acceso a la red social X desde la noche del martes, luego de que fuera bloqueada hace más de un año por orden del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro tras su controvertida reelección en julio de 2024.

La plataforma, que se había convertido en uno de los principales canales de información del país, fue suspendida el viernes 9 de agosto de 2024, poco después de que Maduro fuera proclamado vencedor de las presidenciales en medio de denuncias de fraude.

Se restablece el acceso a la red social X en Venezuela tras un año de suspensión

X (1).jpeg

Tras la medida, ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno dejaron de usar X y su acceso dentro de Venezuela sólo era posible mediante redes privadas virtuales (VPN). Usuarios de la operadora Digitel pudieron acceder a la red, mientras que en otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso continuaba siendo parcial.

Dirigentes del chavismo, entre ellos la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes anunciando que retomaban el uso de la plataforma. "Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió Rodríguez en X.

La presidenta interina asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero, en una operación de fuerzas estadounidenses que, según cifras oficiales, dejó más de 100 muertos en Venezuela.

En la cuenta de X de Maduro también fue publicado un mensaje acompañado de una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores, con la frase: "Los queremos de vuelta". Ambos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos por supuestos cargos de narcotráfico.