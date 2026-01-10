La Argentina pierde el respaldo de Brasil en Venezuela y mira hacia Italia.

Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela tras un fuerte deterioro del vínculo. El Gobierno busca que Italia asuma la custodia diplomática.

En horas decisivas para el futuro de Venezuela, y mientras el gobierno de Javier Milei evalúa el envío de diplomáticos a Caracas ante una eventual reapertura de la embajada de los Estados Unidos, se produjo un giro relevante en el escenario regional: Brasil dejará de representar a la Argentina ante el gobierno venezolano.

La decisión fue comunicada por la Cancillería brasileña tanto a las autoridades de Venezuela como al gobierno argentino. Desde julio de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos del país, Brasil había asumido la representación de los intereses consulares de la Argentina, además de la custodia y preservación de la residencia oficial en Caracas.

Lula da Silva y Javier Milei (1).jpeg

Según trascendió, la medida adoptada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva responde principalmente al posicionamiento público de Javier Milei frente a la intervención militar liderada por Donald Trump, que concluyó con la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro. Este episodio profundizó las diferencias entre ambos gobiernos y tensó aún más la relación bilateral.

El cambio se produce, además, en un contexto de máxima fricción política entre Buenos Aires y Brasilia, a pocos días de una cumbre clave prevista para el sábado 17 en Asunción. Allí, Milei participará de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, mientras persisten las dudas sobre la eventual asistencia del presidente brasileño.

En paralelo, en la Argentina se aguarda la liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo, los dos ciudadanos argentinos detenidos y secuestrados por el régimen chavista. Ante este escenario, el Gobierno nacional activó gestiones urgentes para encontrar un nuevo país que asuma la representación de sus intereses en Venezuela.

Italia aparece como la principal alternativa, impulsada por el estrecho vínculo político y personal entre Javier Milei y la primera ministra Giorgia Meloni. No obstante, el traspaso no es automático: la Cancillería venezolana deberá aceptar formalmente que Italia asuma esa función en reemplazo de Brasil.

Se espera que el pedido se formalice en las próximas horas, en medio de un clima de profunda incertidumbre respecto del futuro de los presos políticos y de las negociaciones en curso por la reconfiguración económica y política que atraviesa Venezuela.