La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto.

Según informó Acara, la venta de motos 0 km creció un 1,8% durante el mes de agosto y se mantiene en niveles récord. El crecimiento interanual fue del 34,2%.

La venta de motos 0 km mantuvo su tendencia alcista en agosto y volvió a mostrar un nivel de actividad que consolida a 2026 como un año de fuerte crecimiento para el mercado argentino.

Según el informe de la División Motovehículos de Acara, durante el mes se patentaron 73.566 unidades, una cifra que representó una suba de 1,8% respecto de julio y un crecimiento de 34,2% frente al mismo mes de 2025.

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El aumento de la venta de motos

Con este resultado, el acumulado de los primeros ocho meses del año alcanzó 586.650 motovehículos, un volumen que quedó 41,2% por encima del registrado en igual período del año pasado. El dato confirma una dinámica que se viene sosteniendo desde hace varios meses y que sigue ubicando a las motos entre los segmentos más activos del mercado de vehículos.

A diferencia de lo que suele ocurrir con los autos, cuya evolución depende más del financiamiento y de decisiones de compra de mayor valor, el mercado de motos viene mostrando una respuesta más rápida en un contexto de consumo selectivo.

En esa lógica, los modelos de baja cilindrada, vinculados al uso urbano, al trabajo y a la movilidad cotidiana, siguen siendo los que explican la mayor parte del crecimiento.

Agosto dejó otro mes fuerte para el mercado

El volumen de agosto fue superior al de julio, cuando se habían patentado 72.231 unidades, y también quedó por encima de junio, que había cerrado con 68.390. De ese modo, el mercado encadenó tres meses consecutivos con cifras altas y se mantuvo en una franja claramente superior a la del año pasado.

Además, los 73.566 patentamientos de agosto quedaron entre los mejores registros mensuales de 2026. La comparación interanual también volvió a mostrar una diferencia amplia, ya que en agosto de 2025 se habían vendido 54.814 motos.

Dentro del total del mercado, las motocicletas representaron casi toda la actividad, con 72.073 unidades, un aumento de 1,7% mensual y de 34,7% interanual.

Los scooters sumaron 1.257 patentamientos, con una mejora de 8,8% frente a julio y de 7,7% contra agosto del año anterior.

También se destacaron los cuatriciclos, que llegaron a 169 unidades y crecieron 31% respecto del mes previo y 92% en la comparación interanual. Los triciclos, por su parte, alcanzaron 59 unidades, con una suba de 13,5% mensual y de 31,1% anual.

Honda sigue dominando

Entre las marcas no hubo cambios en la parte alta del ranking. Honda volvió a liderar con 15.581 unidades y una participación de 21,2% del mercado, con lo que sostuvo una ventaja amplia sobre sus competidores.

El segundo lugar fue para Gilera, con 8.988 patentamientos y una cuota de 12,2%, mientras que Motomel quedó tercera con 8.724 unidades y 11,9% del total.

Más atrás se ubicaron Keller, con 6.593 motos, Zanella, con 6.506, y Corven, con 6.300. Completaron los primeros puestos Mondial, Bajaj y Yamaha, en un escenario en el que las marcas de mayor volumen siguen concentrando una porción decisiva del negocio.

En el acumulado de enero a agosto, el liderazgo de Honda se hizo todavía más evidente. La marca alcanzó 113.971 unidades y una cuota de 19,4% del mercado total.

Detrás quedaron Gilera, con 71.979, y Motomel, con 70.493. Luego aparecieron Keller, con 60.206, y Corven, con 52.598 patentamientos.