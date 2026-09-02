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Iapser aumentó 20,8% sus primas reales y elevó al 41% el peso de los clientes privados

Iapser incrementó 20,8% sus primas en términos reales y llevó del 29% al 41% la participación de particulares y empresas.

2 de septiembre 2026 · 17:26hs
Iapser aumentó 20

Iapser aumentó 20,8% sus primas reales.

Iapser incrementó un 20,8% sus primas en términos reales y alcanzó los $180.334 millones al cierre de junio de 2026, de acuerdo con el informe de gestión presentado por la aseguradora entrerriana.

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El crecimiento estuvo acompañado por una modificación en la composición de la cartera. La participación de particulares y empresas pasó del 29% en el segundo semestre de 2023 al 41% durante la primera mitad de 2026. De esta manera, la compañía avanzó en la diversificación de su producción y redujo el peso relativo de los seguros contratados por organismos del Estado provincial.

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El Iapser, con más participación del sector privado

La expansión de la cartera estuvo impulsada por la incorporación de nuevos particulares y empresas, además de una mayor actividad de productores, brokers y unidades de negocio, tanto en Entre Ríos como en otras jurisdicciones.

El cambio en la estructura de la producción constituye uno de los principales ejes de la estrategia de Iapser, que apunta a consolidar una cartera con mayor participación del mercado privado y a sostener el crecimiento comercial bajo criterios de rentabilidad y solvencia.

En el período analizado, la actividad aseguradora registró un resultado positivo de aproximadamente $10.522 millones. La compañía, además, mantiene un superávit de capitales mínimos del 673% y un indicador de cobertura del 313%.

En agosto, Evaluadora Latinoamericana otorgó a Iapser una calificación A+ y destacó su capacidad de pago, el nivel de sus activos e inversiones y la cobertura de la entidad frente a escenarios adversos.

Digitalización y mejora de procesos

Entre enero de 2024 y junio de 2026, la aseguradora incorporó nuevos canales de atención y autogestión, reorganizó procesos internos y avanzó en la automatización de distintas operaciones.

Uno de los resultados se observó en el ramo automotor. La siniestralidad estimada descendió del 62,6% registrado en 2024 a alrededor del 45% durante el último trimestre de 2025.

La compañía también trabaja en nuevos productos. Entre ellos se encuentra el desarrollo de un seguro multirriesgo climático destinado al sector agropecuario, con una prueba piloto proyectada sobre 100.000 hectáreas de maíz durante la campaña 2026/2027.

A su vez, Iapser analiza una cobertura complementaria para afiliados de OSER, orientada a reducir los gastos vinculados con consultas, estudios y medicamentos.

El desafío financiero

El desempeño financiero aparece como uno de los principales desafíos para la aseguradora. Si bien la actividad propiamente aseguradora registró un resultado positivo, el rendimiento de las inversiones se ubicó por debajo de la inflación.

Esta situación impactó sobre el resultado final del ejercicio, que terminó en terreno negativo. Frente a este escenario, Iapser se fijó como objetivo fortalecer la administración de sus inversiones y alcanzar un balance positivo en diciembre de 2026.

La próxima etapa estará centrada en consolidar el crecimiento de la cartera privada, profundizar la digitalización y sostener la expansión comercial, con especial atención a la rentabilidad y la solvencia de la compañía.

Iapser Empresas Aseguradora
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