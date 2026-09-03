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Pymes: CAME presentó a senadores nacionales propuestas de reactivación

Entre los temas, CAME plantó cuestiones tributarias, laborales, financiamiento, embargos a pymes, entre otros. Senadores se comprometieron a analizarlos

3 de septiembre 2026 · 11:13hs
Entre los temas

Entre los temas, CAME plantó cuestiones tributarias, laborales, financiamiento, embargos a pymes, entre otros. Senadores se comprometieron a analizarlos
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Entre los temas, CAME plantó cuestiones tributarias, laborales, financiamiento, embargos a pymes, entre otros. Senadores se comprometieron a analizarlos

Dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron con senadores nacionales en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante el encuentro, los pequeños y medianos empresarios expresaron las diversas dificultades que atraviesan las pymes: caída del consumo, embargos de ARCA, alta presión impositiva, endeudamiento, entre otras. A su vez, remarcaron la falta de diálogo para buscar soluciones conjuntas.

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Por su parte, los legisladores coincidieron en la preocupación manifestada por la situación general del comercio, la industria, el turismo y las economías regionales.

Ambas partes acordaron que avanzarán en propuestas concretas, como la que la entidad ya les presentó a los diputados nacionales y ahora les elevó a los senadores.

Entre los temas, se plantearon cuestiones tributarias, laborales, de financiamiento, de embargos y ejecuciones fiscales a pymes, y de transparencia en las operaciones con tarjetas de crédito.

Participaron de la reunión el Comité de Presidencia de CAME, encabezado por su presidente, Ricardo Diab; el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi; la senadora nacional por Salta, Flavia Royón; el senador nacional por Misiones, Martín Goerling; la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri; y la diputada provincial misionera, Analía Labandoczka.

pymes CAME Senadores
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