Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

El Rojinegro enfrentará este domingo desde las 16 al conjunto de Mendoza por la 28ª fecha. El plantel realizará este viernes el último entrenamiento en Paraná.

Patronato continúa con su puesta a punto para afrontar un nuevo compromiso por la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes se prepara para visitar este domingo a Deportivo Maipú de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la 28ª fecha de la Zona B. El partido se disputará desde las 16 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, donde el Rojinegro buscará recuperarse luego de la derrota sufrida como local frente a Almagro. El plantel entrerriano llevó adelante este jueves una nueva jornada de entrenamientos en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de una semana de trabajo que apunta a llegar de la mejor manera al compromiso en la región de Cuyo. La práctica contó con la presencia de casi todo el plantel y permitió continuar ajustando diferentes aspectos de cara a un partido que aparece como importante para las aspiraciones del conjunto paranaense.

El último entrenamiento de la semana tendrá lugar este viernes en el Grella. Luego de la práctica, el plantel emprenderá viaje rumbo a Mendoza. La delegación partirá alrededor de las 22, con el objetivo de arribar con tiempo suficiente para descansar y esperar el encuentro del domingo. Una semana de trabajo después de la derrota ante Almagro

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Patronato retomó los entrenamientos el martes en el predio La Capillita, luego del partido que disputó el domingo frente a Almagro. Aquellos futbolistas que no sumaron minutos en ese encuentro realizaron trabajos de gimnasio y posteriormente tuvieron actividad futbolística.

El cuerpo técnico aprovechó los primeros días de la semana para recuperar físicamente al plantel y comenzar a preparar el próximo compromiso. La agenda también estuvo marcada por la evolución de algunos futbolistas que arrastran lesiones o molestias.

En ese sentido, Alejo Miró continúa con su recuperación y todavía no se encuentra entrenando a la par de sus compañeros. Su situación será seguida de cerca por el cuerpo médico y técnico durante los próximos días.

Distinto es el panorama de Federico Bravo, Luciano Pacco y Francisco Lencinas, quienes evolucionan favorablemente de sus respectivas molestias y procesos de recuperación. De todos modos, habrá que esperar para conocer si alguno de ellos está en condiciones de ser considerado para el viaje a Mendoza.

De cara al encuentro frente a Maipú, Marcelo Fuentes todavía no dio pistas concretas respecto de la formación que utilizará. El entrenador trabaja durante estos días en la definición del equipo, aunque por el momento no hay confirmaciones respecto del posible once inicial.

La derrota ante Almagro, por 1 a 0, obliga al Rojinegro a buscar una respuesta en condición de visitante. Patronato necesita sumar para alejarse de los últimos puestos de la tabla y afrontar con mayor tranquilidad el tramo decisivo del campeonato.

La visita a Mendoza no será sencilla. Deportivo Maipú atraviesa una situación completamente diferente en la clasificación y se encuentra peleando por ingresar al Reducido.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó esta semana las autoridades para la próxima fecha y determinó que Matías Billone será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Deportivo Maipú y Patronato.

Billone estará acompañado por Cristian Herrera, quien será el primer asistente, y Luciano Díaz, como segundo asistente. En tanto, Emanuel Ejarque fue designado como cuarto árbitro.

El Rojinegro llega a esta fecha ubicado en el 16º lugar de la Zona B, con 28 puntos. La derrota ante Almagro dejó al equipo apenas por encima de Chacarita Juniors, que suma 27 unidades, y Güemes de Santiago del Estero, que reúne 23.

Enfrente estará Deportivo Maipú, que ocupa el octavo puesto con 38 unidades y actualmente se encuentra dentro de los equipos que estarían accediendo al Reducido. El conjunto mendocino también llega golpeado, ya que viene de perder 1 a 0 frente a Colegiales.