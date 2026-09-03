Mundial Juvenil de Aguas Abiertas: Santa Fe abrió la competencia

El lago del Parque del Sur fue escenario este jueves del inicio del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas. La entrerriana Sofía Garcés, alcanzó el 15° lugar.

En el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe se está desarrollando el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, una competencia que reúne a 273 deportistas de 39 países. La realización de esta competición permite poner a prueba el circuito, la infraestructura y distintos aspectos de la organización que serán utilizados pocos días después durante los Juegos Suramericanos. De esta manera, Santa Fe atraviesa una doble experiencia internacional consecutiva en un espacio que será protagonista del calendario deportivo de septiembre. La entrerriana Sofía Garcés, alcanzó el 15° lugar.

El Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, organizado por World Aquatics, reúne a los mejores exponentes de la disciplina de entre 14 y 19 años. Durante cuatro jornadas se disputarán pruebas de 5, 7,5 y 10 kilómetros, de acuerdo con las categorías de edad, además del Knockout Sprint de 3 kilómetros y los relevos mixtos. La realización de este certamen es posible a partir de la tarea que llevan adelante la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la Federación Santafesina de Natación (FESANA).

En la mañana de jueves, con un poco de viento, un cielo parcialmente nublado pero sin lluvias, comenzó la actividad en inmediaciones del Club Náutico El Quillá ya que comenzó la acción de la competencia internacional junior de aguas abiertas con la prueba de los 10km masculinos en la categoría de 18-19 años.

La entrerriana pero representante del Club Atlético Unión, Sofía Garcés, alcanzó el 15° lugar entre 31 nadadores en los 10km en la capital santafesina. Fue con un tiempo de 2 horas 2 minutos 34 segundos, fue la tercera mejor latina, detrás de Rafaela Coello de Ecuador que arribó en la novena colocación y Andrea Pérez Armenta de México que finalizó 12°.

Entrenada por Adrián Tur y Diego Garbarino en la entidad rojiblanca, con 18 años, mejoró su 16° lugar obtenido en los 7.5km en 2024. Fue la mejor posición de Argentina en mundiales juniors en 8 años. Nadie era top 15 desde Candela Giordanino, Santiago Arteta y Gianfranco Turco en Eliat en el año 2018.

En varones, el neuquino radicado en la ciudad de Santa Fe, Tomás Jouglard, culminó en el puesto 18 en los 10k con un tiempo de 1 hora 52 minutos 26 segundos entre 44 participantes, siendo el tercer mejor latino. Fue el mejor resultado masculino en mundiales junior en ocho años, desde el 13° puesto cosechado por Santiago Arleta en 10k en Elitat en 2018.

El ganador de la prueba fue el húngaro Mate Karpati quien completó las seis vueltas con un tiempo de 1 hora 46 minutos 46 segundos, y fue seguido por el norteamericano Colin Jacobs con 1 hora 46 minutos 51 segundos, completando el podio el brasilero Arthur Aguiar con 1 hora 46 minutos 53 segundos. En la cuarta ubicación quedó el francés Ethan Parker, quinto finalizó el ruso Lev Spanopuo, y sexto, el italiano Giovanni Lauricella.

En la rama femenina se impuso la italiana Ludovica Terlizzi con un tiempo de 1 hora 55 minutos 35 segundos, escoltada por Polina Koziakina de Rusia con 1.56.55, y por la húngara Napsugar Nagy con 1.57.28. El cuarto puesto correspondió a Mira Miszlai de Hungría, quinta Manoli Cassar de Francia y sexta Varvara Kharchenko.

Cronograma Mundial Juvenil de aguas abiertas:

-Viernes:

9, Varones 7.5km (16-17): Mateo Mayer y Thiago Pizzini (Córdoba)

11.30, Mujeres 7.5km (16-17): Victoria Nestares (San Fernando)

14, Varones 5km (14-15): Valentino Cheruse (Mendoza), Lautaro Milton (Río Cuarto)

15.30, Mujeres 5km (14-15): Martina Delpodio (Mendoza), Sofía Ovalles (San Juan)

Sábado:

10, Varones 3km Sprint (14-19) clasificación: Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe) y Thiago Pizzini Paz

10.30, semifinales

10.45, finales

12, Mujeres 3km Sprint (14-19) clasificación: Sofía Garcés (Unión de Santa Fe) y Victoria Nestares

12.30, semifinales

12.45, finales

Informe Alejandro Martínez / UNO