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Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Durante el mes de agosto, Entre Ríos recibió $8.778 millones y concentró el 12,9% del total de fondos no automáticos. Solo quedó por detrás de Buenos Aires.

3 de septiembre 2026 · 17:54hs
Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación.

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación.

Entre Ríos fue la segunda provincia que más transferencias no automáticas recibió del Gobierno nacional durante agosto, con $8.778 millones, equivalentes al 12,9% del total distribuido entre las provincias y CABA.

Solo Buenos Aires, que recibió $16.190 millones, obtuvo un monto mayor.

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Por su parte, Santa fe quedó tercera con el 10,4% del total del mes (por $ 7.124 millones, concentrados en fondos para la Jornada Extendida), según un informe de la consultora Politikon Chaco que reproduce APF.

El dato se destaca en un mes en el que Nación giró $68.288 millones en transferencias no automáticas, un 66,4% menos en términos reales que en agosto de 2025 y el peor registro para ese mes desde, al menos, 2005.

En el caso de Entre Ríos, los fondos recibidos durante agosto estuvieron explicados principalmente por las transferencias a la Caja Previsional Provincial, que representaron $6.000 millones, y por la Universalización de la Jornada Extendida, que aportó otros $2.720 millones.

Además, el monto recibido por la provincia implicó un crecimiento real interanual del 22,3%, mientras que el promedio del conjunto de jurisdicciones mostró una fuerte contracción.

Tercera en el acumulado del año

Entre enero y agosto, Entre Ríos acumuló $67.876 millones en transferencias no automáticas, lo que representa el 8,4% del total distribuido. De esta manera, quedó tercera en el ranking nacional, detrás de Buenos Aires (20,4%) y CABA (11,7%). Detrás de Entre Ríos se ubicaron Córdoba (6,8%) y Santa Fe (6,6%).

En términos reales, los recursos recibidos por Entre Ríos en los primeros ocho meses del año aumentaron 91,2% interanual, frente a una caída del 63,1% para el conjunto de las provincias y CABA.

Del total acumulado por la provincia, $36.000 millones correspondieron a transferencias a la Caja Previsional Provincial, $15.000 millones a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y $14.073 millones al programa de Universalización de la Jornada Extendida.

Más datos para tener en cuenta

En cuanto a los ATN, Entre Ríos recibió $15.000 millones durante los primeros ocho meses del año, ubicándose segunda en ese concepto, detrás de Misiones, que recibió $20.000 millones.

Corrientes y Mendoza recibieron $14.000 millones cada una.

El informe señala que durante agosto no se distribuyeron nuevos ATN, pese a que el fondo recaudó $107.987 millones durante ese mes.

Entre Ríos Provincia Fondos Nación
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