En Entre Ríos las ventas externas de servicios basados en el conocimiento alcanzaron 14 millones de dólares en el primer trimestre, un 10% más interanual.

Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares.

Entre Ríos registró un nuevo crecimiento en las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC). Durante el primer trimestre de 2026, las ventas externas de este sector alcanzaron los 14 millones de dólares, un 10% más que en el mismo período del año anterior.

Si se anualiza ese resultado, la provincia proyecta exportaciones por unos 56 millones de dólares durante el año, consolidando el avance de una actividad que genera divisas y amplía la matriz productiva entrerriana.

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Los datos surgen de información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y fueron destacados por referentes del sector tecnológico provincial.

El conocimiento como nuevo producto de exportación

A nivel nacional, las exportaciones argentinas de Servicios Basados en el Conocimiento superaron por primera vez la barrera de los 10.000 millones de dólares y generaron un superávit de 625 millones de dólares.

El presidente de la Fundación MiradorTec y ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el crecimiento de la actividad en Entre Ríos y su aporte a la generación de divisas.

“A la carne y los granos, Entre Ríos hoy le suma exportar conocimiento: divisas genuinas, sin mover una tonelada y sin depender de una cosecha. Talento entrerriano que el mundo elige y que hace más competitivo a todo lo que ya producimos. Ese es el sentido del MiradorTec”, afirmó.

El desarrollo de los SBC incluye actividades vinculadas con la tecnología, el software, servicios profesionales, investigación y desarrollo, producción audiovisual y otras áreas intensivas en conocimiento.

También crece el empleo tecnológico

El avance de las exportaciones se complementa con un incremento del empleo registrado en el sector. Según datos del Observatorio de Estudios Económicos del MiradorTec, durante 2025 el empleo registrado en esta actividad creció un 4% en Entre Ríos, por encima de la media nacional.

El director del MiradorTec, Carlos Pallotti, destacó el doble impacto que tiene el crecimiento de las ventas externas para la provincia.

“Para provincias como Entre Ríos, que haya más exportaciones tiene un doble significado. Por un lado, genera divisas genuinas y, por el otro, permite corroborar que los productos y servicios tecnológicos producidos en la provincia son apreciados en otras partes del mundo”, sostuvo.

El rol del MiradorTec

El MiradorTec es un centro tecnológico orientado a promover la innovación y el desarrollo de proyectos vinculados con la economía del conocimiento. Fue creado hace menos de un año y se sostiene con los ingresos generados por las empresas y proyectos que se incuban en sus instalaciones.

A pocos meses de su inauguración, el espacio logró posicionarse en el ámbito tecnológico nacional y comenzó a recibir a referentes vinculados con la innovación, las empresas y los negocios tecnológicos.

El crecimiento de las exportaciones de SBC se suma así a la diversificación de la matriz productiva entrerriana y abre nuevas oportunidades para empresas y profesionales que desarrollan soluciones destinadas a mercados internacionales.