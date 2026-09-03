Uno Entre Rios | Economia | Entre Ríos

Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares

En Entre Ríos las ventas externas de servicios basados en el conocimiento alcanzaron 14 millones de dólares en el primer trimestre, un 10% más interanual.

3 de septiembre 2026 · 19:08hs
Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares.

Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares.

Entre Ríos registró un nuevo crecimiento en las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC). Durante el primer trimestre de 2026, las ventas externas de este sector alcanzaron los 14 millones de dólares, un 10% más que en el mismo período del año anterior.

Si se anualiza ese resultado, la provincia proyecta exportaciones por unos 56 millones de dólares durante el año, consolidando el avance de una actividad que genera divisas y amplía la matriz productiva entrerriana.

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación.

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Se esperan tormentas para una parte de Entre Ríos este jueves.

Alerta amarilla para una parte de Entre Ríos por lluvias y tormentas para este jueves

Los datos surgen de información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y fueron destacados por referentes del sector tecnológico provincial.

LEER MÁS: Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana

El conocimiento como nuevo producto de exportación

A nivel nacional, las exportaciones argentinas de Servicios Basados en el Conocimiento superaron por primera vez la barrera de los 10.000 millones de dólares y generaron un superávit de 625 millones de dólares.

El presidente de la Fundación MiradorTec y ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el crecimiento de la actividad en Entre Ríos y su aporte a la generación de divisas.

“A la carne y los granos, Entre Ríos hoy le suma exportar conocimiento: divisas genuinas, sin mover una tonelada y sin depender de una cosecha. Talento entrerriano que el mundo elige y que hace más competitivo a todo lo que ya producimos. Ese es el sentido del MiradorTec”, afirmó.

El desarrollo de los SBC incluye actividades vinculadas con la tecnología, el software, servicios profesionales, investigación y desarrollo, producción audiovisual y otras áreas intensivas en conocimiento.

También crece el empleo tecnológico

El avance de las exportaciones se complementa con un incremento del empleo registrado en el sector. Según datos del Observatorio de Estudios Económicos del MiradorTec, durante 2025 el empleo registrado en esta actividad creció un 4% en Entre Ríos, por encima de la media nacional.

El director del MiradorTec, Carlos Pallotti, destacó el doble impacto que tiene el crecimiento de las ventas externas para la provincia.

“Para provincias como Entre Ríos, que haya más exportaciones tiene un doble significado. Por un lado, genera divisas genuinas y, por el otro, permite corroborar que los productos y servicios tecnológicos producidos en la provincia son apreciados en otras partes del mundo”, sostuvo.

El rol del MiradorTec

El MiradorTec es un centro tecnológico orientado a promover la innovación y el desarrollo de proyectos vinculados con la economía del conocimiento. Fue creado hace menos de un año y se sostiene con los ingresos generados por las empresas y proyectos que se incuban en sus instalaciones.

A pocos meses de su inauguración, el espacio logró posicionarse en el ámbito tecnológico nacional y comenzó a recibir a referentes vinculados con la innovación, las empresas y los negocios tecnológicos.

El crecimiento de las exportaciones de SBC se suma así a la diversificación de la matriz productiva entrerriana y abre nuevas oportunidades para empresas y profesionales que desarrollan soluciones destinadas a mercados internacionales.

Entre Ríos Exportaciones dólares
Noticias relacionadas
Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde tras el reclamo de Entre Ríos.

Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde

Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba asistirán a las industrias para que paguen en cuotas la tarifa eléctrica. 

Tarifa eléctrica: Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba asistirán a las industrias para que paguen en cuotas

Vialidad refuerza las tareas preventivas en Entre Ríos ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño.

Vialidad refuerza las tareas preventivas en Entre Ríos ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño

Frigerio analizó con CRA y Farer alternativas para mejorar los caminos rurales de Entre Ríos.

Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Ver comentarios

Lo último

Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto

Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

Ultimo Momento
Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto

Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

Mundial Juvenil de Aguas Abiertas: Santa Fe abrió la competencia

Mundial Juvenil de Aguas Abiertas: Santa Fe abrió la competencia

Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares

Entre Ríos alcanzó un nuevo récord y proyecta exportaciones de servicios por 56 millones de dólares

Policiales
Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta, con cuatro entrerrianos

CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta, con cuatro entrerrianos

Dejanos tu comentario