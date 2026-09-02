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El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos

El dólar mayorista retrocedió un peso en la segunda jornada de septiembre. El mercado observa un tipo de cambio en modo “serrucho” y mayor flexibilidad.

2 de septiembre 2026 · 20:06hs
El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos.

El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos.

El dólar mayorista retrocedió en la segunda jornada de septiembre y cerró en $1.511, en una rueda marcada por la alternancia de subas y bajas que viene mostrando el mercado cambiario. En la city describen esta dinámica como un movimiento en modo “serrucho”, con cotizaciones que oscilan alrededor de los $1.500.

Durante la última semana, el tipo de cambio mayorista combinó jornadas de avances y retrocesos, aunque sin alejarse significativamente de ese nivel de referencia.

El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos.

El dólar mayorista cedió a 1.512 pesos tras el fuerte impacto del fixing y BCRA compró 61 millones de dólares

El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos.

El dólar arrancó la semana en alza: el mayorista llegó a 1.510 pesos y marcó un nuevo máximo nominal

Los valores de los distintos dólares

En el segmento minorista, el Banco Nación ofreció el dólar a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Por su parte, el promedio elaborado por el Banco Central se ubicó en $1.484,17 para la compra y $1.535,36 para la venta.

Entre los dólares financieros, el MEP avanzó hasta los $1.533,56, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta $1.592,41. El dólar blue, en tanto, bajó hasta los $1.540.

La jornada anterior había comenzado con una mayor demanda vinculada con la cobertura cambiaria y los pagos al exterior. Esa presión llevó al mayorista hasta los $1.514, aunque finalmente terminó la rueda un peso por debajo de ese máximo.

Mayor flexibilidad para el tipo de cambio

La evolución de las últimas semanas también evidencia un cambio en la administración cambiaria. Después de mantener al dólar mayorista durante varias jornadas en torno a los $1.500, el Gobierno permitió una mayor flexibilidad en su cotización.

En paralelo, el Banco Central compró el lunes apenas US$15 millones en el mercado oficial. Se trató del menor monto registrado para un comienzo de mes desde el inicio del actual programa de acumulación de reservas.

La evolución del dólar mayorista y la intervención del BCRA se mantienen así entre los principales indicadores que sigue el mercado para evaluar el nuevo esquema cambiario.

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