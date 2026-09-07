Construir en Entre Ríos se encareció en julio: el metro cuadrado llegó a $1,95 millones de pesos, según el Caper. Además, avanzan nuevos créditos UVA.

Construir en Entre Ríos ya cuesta casi $2 millones de pesos por metro cuadrado.

Construir una vivienda en Entre Ríos volvió a encarecerse en julio . El precio de referencia del metro cuadrado alcanzó los $1.950.895,54 de pesos, con una suba del 2,57% respecto del mes anterior, según el último informe del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (Caper), al que accedió UNO.

El relevamiento contempla cuatro modelos tipológicos de vivienda y permite observar tanto el costo directo de una obra como el precio final estimado. El primero corresponde a una vivienda urbana individual de 116,50 metros cuadrados; los restantes incluyen una vivienda country, una vivienda colectiva y una vivienda torre.

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Construir en Entre Ríos se encareció: cuánto cuesta el metro cuadrado

El Caper explica que el costo directo contempla materiales, mano de obra y equipos. Para obtener el precio final se incorporan además gastos indirectos, generales, financieros e impositivos, junto con el beneficio.

Vivienda urbana

El modelo 1, correspondiente a una vivienda urbana individual de 116,50 metros cuadrados, tuvo en julio un costo total de obra de $150.267.325,82 de pesos. El precio final alcanzó los $227.279.330,30 de pesos, mientras que el costo por metro cuadrado fue de $1.289.848,29 de pesos y el precio de referencia llegó a $1.950.895,54 de pesos.

En la composición del costo, los materiales representaron el 58,1% y la ejecución el 41,9%.

El rubro de mayor incidencia fue mamposterías, con $35.453.896,03 de pesos, equivalente al 23,59% del costo. Le siguieron estructuras, con $16.100.819,98 de pesos (10,71%); carpinterías, con $13.873.048,85 de pesos (9,23%); instalaciones sanitarias, con $13.522.869,99 de pesos (9%); e instalaciones eléctricas, con $9.933.582,86 de pesos (6,61%).

También tuvieron una incidencia significativa los pisos, trabajos preliminares, revoques, cubiertas y pinturas. El modelo no registró costo de equipamiento.

Vivienda country

El segundo modelo corresponde a una vivienda country de 270 metros cuadrados. En este caso, el costo total alcanzó los $369.029.021,87 de pesos, mientras que el precio final, incluido el IVA del 21%, llegó a $558.156.395,57 de pesos.

El costo por metro cuadrado fue de $1.366.774,16 de pesos y el precio por metro cuadrado se ubicó en $2.067.245,91 de pesos, con una variación del 2,56% respecto del registro anterior. Los materiales representaron el 58,8% del costo y la ejecución el 41,2%.

Las mamposterías fueron nuevamente el principal componente, con $52.789.886,55 de pesos, equivalentes al 14,31%. Las carpinterías demandaron $40.820.948,85 de pesos (11,06%); las instalaciones sanitarias, $34.147.023,70 de pesos (9,25%); las estructuras, $32.811.952,79 de pesos (8,89%); y los pisos, $29.282.113,30 de pesos (7,93%).

El relevamiento analiza cuatro modelos de vivienda y sus costos totales de construcción.

Entre los demás rubros se destacaron revoques, equipamiento, instalaciones eléctricas, pinturas, cubiertas y contrapisos.

Vivienda colectiva

El modelo 3 corresponde a una vivienda colectiva de 722 metros cuadrados. El costo total de la obra fue de $874.748.475,34 de pesos, mientras que el precio final alcanzó los $1.323.057.068,96 de pesos.

El costo por metro cuadrado se ubicó en $1.211.562,99 de pesos y el precio por metro cuadrado llegó a $1.832.489,02 de pesos, con una variación mensual del 2,56%. En este caso, los materiales representaron el 55,5% y la ejecución el 44,5%.

A diferencia de los modelos anteriores, el rubro de mayor peso fueron las estructuras, que demandaron $148.943.234,55 de pesos, equivalentes al 17,03% del costo. Las mamposterías representaron $114.702.466,57 de pesos (13,11%); las instalaciones sanitarias, $88.195.050,35 de pesos (10,08%); los pisos, $84.939.734,47 de pesos (9,71%); y las instalaciones eléctricas, $64.929.656,02 de pesos (7,42%).

También tuvieron una incidencia importante los revoques, carpinterías y pinturas. En este modelo no se registró costo de equipamiento.

Vivienda torre

El cuarto modelo analizado es una vivienda torre de 1.535 metros cuadrados. Su costo total llegó a $1.977.226.983,68 de pesos, mientras que el precio final ascendió a $2.990.555.812,81 de pesos.

El costo por metro cuadrado fue de $1.288.095,75 de pesos y el precio por metro cuadrado alcanzó los $1.948.244,83 de pesos, con una variación del 2,49% respecto del mes anterior. Los materiales concentraron el 62,7% del costo y la ejecución el 37,3%.

Las estructuras fueron el rubro de mayor incidencia, con $357.620.620,92 de pesos, equivalente al 18,09% del costo. Las instalaciones eléctricas demandaron $237.973.873,89 de pesos (12,04%); las mamposterías, $222.735.843,09 de pesos (11,27%); las carpinterías, $198.718.144,87 de pesos (10,05%); y las instalaciones sanitarias, $166.393.376 de pesos (8,42%).

Hay una diferencia importante entre el costo directo y el precio final de cada vivienda.

También se destacaron el equipamiento, con $140.279.804,67 de pesos, y los revoques, pisos y pinturas.

Cuánto cuesta construir

Los datos muestran una diferencia importante entre el costo directo y el precio final de cada alternativa. En la vivienda urbana, el costo fue de $150,2 millones de pesos y el precio final de $227,2 millones de pesos. En la vivienda country, las cifras fueron de $369 millones y $558,1 millones de pesos, respectivamente.

Para la vivienda colectiva, el costo alcanzó $874,7 millones de pesos y el precio final $1.323 millones de pesos. En el caso de la vivienda torre, el costo directo llegó a casi $1.977 millones de pesos, mientras que el precio final se acercó a los $3.000 millones de pesos.

El informe del Caper aclara que estos valores deben tomarse como referencias elaboradas a partir de modelos tipológicos y empresas de referencia, y no como un presupuesto único aplicable a cualquier obra. El costo efectivo puede variar según las características del proyecto, la superficie, los materiales elegidos, las condiciones del terreno y otros factores particulares.

El dato central de julio es que el precio de referencia del metro cuadrado para una vivienda urbana llegó a $1.950.895,54 de pesos, luego de registrar una suba mensual del 2,57%.

De esta manera, para una vivienda de 100 metros cuadrados, y tomando exclusivamente ese valor de referencia, el precio estimado de construcción rondaría los $195,1 millones de pesos. Se trata, sin embargo, de una aproximación basada en el indicador del Caper y no de un presupuesto definitivo.

El relevamiento de julio de 2026 es el último incluido en el informe y refleja el nuevo nivel de referencia para los costos de construcción en la provincia de Entre Ríos.

Nuevos créditos UVA

El Gobierno pondrá en marcha un programa de $2 billones de pesos del FGS de ANSES para ampliar la oferta de créditos hipotecarios UVA. El esquema podría generar entre 17.000 y 18.000 préstamos, destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

Los créditos tendrán un tope de 150.000 UVA y un plazo mínimo de 15 años. La tasa bancaria tendrá un máximo de UVA + 7,5% anual, aunque cada entidad podrá ofrecer condiciones más bajas. Los bancos contarán con hasta 90 días desde la constitución de los depósitos para colocar los fondos. La medida busca ampliar el financiamiento habitacional.