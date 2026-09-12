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Depósitos en Entre Ríos: superaron los $3,1 billones y marcaron un récord histórico

Los depósitos en Entre Ríos superaron los $3,1 billones en junio de 2026 y alcanzaron el mayor nivel de la serie histórica del BCRA.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

12 de septiembre 2026 · 08:15hs
Depósitos en Entre Ríos: superaron los $3

Depósitos en Entre Ríos: superaron los $3,1 billones y marcaron un récord histórico.

Los depósitos en Entre Ríos atravesaron una expansión extraordinaria durante los últimos 15 años y, al cierre del segundo trimestre de 2026, superaron por primera vez los 3,1 billones de pesos. El crecimiento fue sostenido, aunque no lineal: hubo períodos de fuerte aceleración, algunos trimestres de retroceso y un marcado cambio de escala a partir de 2021.

Los datos surgen de una serie trimestral del Banco Central de la República Argentina (BCRA), incorporada a un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos al que accedió UNO.

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En 15 años, los depósitos en Entre Ríos pasaron de $5.400 millones a $3,1 billones

La serie comienza en marzo de 2011, cuando el conjunto de los depósitos alcanzaba 5.430,9 millones de pesos. En aquel momento, el sector privado no financiero concentraba 4.256,4 millones de pesos y el sector público no financiero sumaba 1.174,4 millones de pesos. Las operaciones con residentes del exterior eran prácticamente insignificantes, con apenas 17.000 pesos.

El primer gran salto se produjo pocos meses después. Entre marzo y junio de 2011, los depósitos totales aumentaron 14,70%, hasta alcanzar 6.229,2 millones de pesos. Luego el ritmo se moderó: crecieron 1,43% en el tercer trimestre y apenas 0,72% entre septiembre y diciembre. Durante 2012 volvieron a acelerarse, especialmente en el segundo trimestre, cuando el total aumentó 8,51%. El año terminó con una suba trimestral del 11%, hasta los 8.007 millones de pesos.

La tendencia ascendente continuó durante 2013 y 2014. En septiembre de 2013 se produjo una expansión del 13,91%, mientras que en junio de 2014 los depósitos crecieron otro 16,57%. Así, el total pasó de 10.540,5 millones de pesos a fines de 2013 a 14.932,3 millones de pesos un año después.

En 2015 el crecimiento continuó, aunque con oscilaciones. El segundo trimestre mostró una suba del 12,27%, mientras que hacia el cierre del año los depósitos alcanzaron 19.734,5 millones de pesos. El salto más importante de ese período llegó en marzo de 2016, cuando el total aumentó 16,83% en apenas tres meses y llegó a 23.055,1 millones de pesos. Para diciembre de ese año ya había superado los 31.466 millones de pesos.

El año 2017 volvió a mostrar una fuerte aceleración. En marzo los depósitos crecieron 16,85%, hasta 36.769,2 millones de pesos, y al finalizar el año alcanzaron 45.077,3 millones de pesos. En 2018 hubo un comportamiento dispar: después de incrementos moderados durante el primer semestre, en el tercer trimestre se registró una de las mayores subas de la etapa inicial de la serie, del 24,42%. El total trepó entonces a 58.816,2 millones de pesos.

El primer gran salto se produjo entre marzo y junio de 2011, cuando los depósitos aumentaron un 14,70%.

La expansión continuó durante 2019. En marzo los depósitos crecieron 13,27% y en junio otro 12,32%, hasta llegar a 78.949,9 millones de pesos. Sin embargo, el tercer trimestre marcó una interrupción de la tendencia: el total cayó 7,05% y bajó a 73.382,2 millones de pesos. Hacia diciembre se produjo una recuperación del 4,76%, que llevó el monto a 76.877,3 millones de pesos.

El comportamiento cambió nuevamente durante 2020. En plena pandemia, los depósitos comenzaron el año con una suba del 9,99% y luego aceleraron con fuerza: en junio crecieron 18,30%, en septiembre 7,23% y en diciembre 16,35%. En apenas un año, el total pasó de 76.877,3 millones de pesos a 124.794,1 millones de pesos.

A partir de 2021 se observa un verdadero cambio de escala. Los depósitos crecieron 11,61% durante el primer trimestre y 21,96% entre abril y junio. En septiembre se produjo una mínima contracción del 0,05%, pero el último trimestre volvió a mostrar una fuerte expansión, del 19,73%. El año terminó con 203.300,9 millones de pesos depositados en la provincia.

Durante 2022 la aceleración fue todavía mayor. El primer trimestre registró un incremento del 9,85%, seguido por un salto del 27,21% en junio. En septiembre los depósitos crecieron otro 11,85% y en diciembre sumaron un 17,67%. El año terminó con 373.886,6 millones de pesos, casi el doble del nivel registrado apenas 12 meses antes.

En 2023 la tendencia no se detuvo. Los depósitos aumentaron 13,47% en el primer trimestre y 20,66% en el segundo. En septiembre volvieron a crecer 10,80%, mientras que el cierre del año estuvo marcado por un salto del 30,43%, uno de los mayores incrementos trimestrales de toda la serie. El total llegó así a 739.730,2 millones de pesos.

El 2024 profundizó esa dinámica. En marzo los depósitos aumentaron 23,65%, en junio 26,21% y en septiembre se produjo el mayor salto reciente: 36,67%. En diciembre el crecimiento fue del 13,57%. De esta manera, el total pasó de 914.691,9 millones de pesos en marzo a 1,79 billones de pesos al terminar el año.

Durante 2025 la expansión continuó, aunque con una velocidad menor que la observada en algunos trimestres de 2024. Los depósitos crecieron 7,76% en marzo, 20,12% en junio, 6,50% en septiembre y 7,82% en diciembre. El año terminó con un total de 2,66 billones de pesos.

En 2026, lejos de frenarse, la tendencia volvió a acelerarse. Durante el primer trimestre los depósitos aumentaron 7,28% y alcanzaron 2,857 billones de pesos. Entre marzo y junio se produjo otra suba del 11,50%, que llevó el total a 3.185.920,3 millones de pesos. Es decir, en apenas tres meses se incorporaron más de 328.600 millones de pesos al stock de depósitos de la provincia.

El sector privado no financiero explica la mayor parte de este crecimiento. En marzo de 2011 tenía depósitos por 4.256,4 millones de pesos y en junio de 2026 llegó a 2.342.952 millones de pesos. El incremento fue especialmente fuerte en los últimos años: en diciembre de 2023 el sector acumulaba 583.231,7 millones de pesos, un año después había alcanzado 1,346 billones de pesos y a mediados de 2025 ya superaba los 1,7 billones de pesos. En el último trimestre informado, el crecimiento fue del 9,12% respecto de marzo de 2026.

El sector público no financiero también experimentó un salto considerable. Pasó de 1.174,4 millones de pesos al inicio de la serie a 842.919,4 millones de pesos en junio de 2026. El crecimiento se hizo particularmente visible desde 2021 y alcanzó una fuerte aceleración durante 2024. Entre marzo y junio de ese año, los depósitos públicos aumentaron desde 200.787,1 millones de pesos hasta 292.130,3 millones de pesos, un incremento de aproximadamente 45%. En septiembre volvieron a crecer con fuerza y llegaron a 427.227,9 millones de pesos. Para junio de 2026 ya rozaban los 843.000 millones de pesos.

Las operaciones con residentes del exterior, en cambio, mantienen un peso muy reducido dentro del total. Si bien registraron algunos saltos puntuales, sus montos son pequeños frente a los otros dos sectores. En marzo de 2022 alcanzaron 21.492 millones de pesos y en junio de 2026 llegaron a 48.868 millones de pesos, una cifra que representa menos del 0,01% del total de depósitos de la provincia.

La última fotografía disponible corresponde al martes 30 de junio de 2026, cuando los depósitos en Entre Ríos alcanzaron 3.185.920,3 millones de pesos, el nivel más alto de toda la serie iniciada en 2011. Del total, 2.342.952 millones de pesos estaban en el sector privado no financiero, 842.919,4 millones de pesos en el sector público no financiero y 48.868 millones de pesos correspondían a operaciones con residentes del exterior. El sector privado concentraba así cerca del 73,5% de los depósitos, frente al 26,5% del sector público. En los tres meses previos, el stock había crecido 11,50%, sumando más de 328.600 millones de pesos. Por ahora, ese es el último dato disponible para medir cómo quedaron los depósitos en la provincia a mediados de 2026.

depósitos Bancos Entre Ríos
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