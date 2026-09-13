Uno Entre Rios | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried le dio a Argentina su primera medalla

La nadadora de San Jerónimo Norte terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y consiguió el primer podio argentino en los Juegos Suramericanos.

13 de septiembre 2026 · 19:26hs
El primer podio argentino en los Juegos Suramericanos

Gentileza Juegos Suramericanos

El primer podio argentino en los Juegos Suramericanos, con una medalla para una santafesina.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen su primera medalla argentina y llegó de la mano de una santafesina. Romina Imwinkelried se quedó este domingo con el tercer puesto en los 10 kilómetros de aguas abiertas y se subió al podio en una competencia que tuvo como escenario al Lago del Parque del Sur, en la capital provincial.

La representante de San Jerónimo Norte completó la prueba en 1 hora, 57 minutos y 4 segundos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce y, además, con uno de los pasajes disponibles para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Desde la esgrima llegó el primer oro para Argentina.

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Alba se subió al podio en los 800 metros libre y, con un tiempo de 7 5578/100, estableció un nuevo récord en Argentina en la prueba.

Lucas Alba sumó otro bronce para Argentina y batió el récord nacional

La jornada tuvo un enorme protagonismo local, ya que la también santafesina Candela Giordanino terminó cuarta, apenas una décima por detrás de Imwinkelried, con el mismo registro oficial de 1h 57’ 04”. Ambas protagonizaron una gran actuación frente al público que se acercó al Parque del Sur.

Brasil dominó la competencia

En la rama femenina, la victoria quedó en manos de la brasileña Ana Marcela Cunha, una de las grandes referentes internacionales de la disciplina y actual campeona olímpica y mundial. La nadadora brasileña completó los 10 kilómetros en 1h 56’ 58”.

Su compatriota Viviane Eichelberger obtuvo la medalla de plata, mientras que Imwinkelried completó el podio y se aseguró el último de los lugares disponibles para Lima 2027.

Cunha fue cuarta durante buena parte de la competencia, pero logró imponer su ritmo en las últimas vueltas y terminó cruzando la meta en primer lugar.

Una jornada histórica para Argentina

El resultado de Imwinkelried tuvo un valor especial porque significó el primer podio argentino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una disciplina con una fuerte identificación con la región.

La competencia se desarrolló con una temperatura del agua cercana a los 16 grados y reunió a los principales exponentes del continente. Además de las medallas, los atletas disputaron la clasificación para los Juegos Panamericanos de 2027.

El Lago del Parque del Sur ofreció un marco especial para una prueba que forma parte de la identidad deportiva santafesina. El público acompañó desde las tribunas naturales y fue testigo de una jornada que quedará marcada en la historia de la competencia.

Los varones también tuvieron presencia argentina en los Juegos Suramericanos

La competencia masculina abrió la jornada y también tuvo una destacada participación argentina. El brasileño Matheus de Freitas se quedó con la medalla de oro después de completar los 10 kilómetros en 1h 47’ 53”, luego de imponerse en un ajustado sprint final.

El ecuatoriano David Farinengo, con 1h 47’ 57”, terminó segundo, mientras que el brasileño Víctor Rodrigues completó el podio con 1h 48’ 04”.

Los argentinos Ivo Cassini y Joaquín Moreno finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, con tiempos de 1h 48’ 25” y 1h 49’ 04”.

Brasil consiguió así las dos medallas de oro de la jornada, pero Argentina tuvo motivos de sobra para celebrar: Romina Imwinkelried abrió el medallero nacional en Santa Fe 2026 y lo hizo en casa, con una actuación que además le aseguró un lugar en Lima 2027.

Juegos Suramericanos Argentina Santa Fe
Noticias relacionadas
santa fe: las fotos que dejo la apertura de los juegos suramericanos

Santa Fe: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

santa fe abrio los juegos suramericanos con una gran fiesta

Santa Fe abrió los Juegos Suramericanos con una gran fiesta

El gobernador Frigerio junto a los jugadores de las dos selecciones con miras a los Juegos Suramericanos.

El Nafaldo Cargnel se ilumina para recibir a los Juegos Suramericanos

Argentinos empató con Gimnasia de local.

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Ultimo Momento
Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Con 10, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción del Uruguay aseguró su plaza y va por el ascenso

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos

Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

Patronato perdió a Gabriel Díaz por lo que resta de la temporada

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Hugo Zamparo, operador de McDonalds en Paraná: El RINI fue determinante para invertir

Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná: "El RINI fue determinante para invertir"

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario