Juegos Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried le dio a Argentina su primera medalla

La nadadora de San Jerónimo Norte terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y consiguió el primer podio argentino en los Juegos Suramericanos.

El primer podio argentino en los Juegos Suramericanos, con una medalla para una santafesina.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen su primera medalla argentina y llegó de la mano de una santafesina. Romina Imwinkelried se quedó este domingo con el tercer puesto en los 10 kilómetros de aguas abiertas y se subió al podio en una competencia que tuvo como escenario al Lago del Parque del Sur, en la capital provincial.

La representante de San Jerónimo Norte completó la prueba en 1 hora, 57 minutos y 4 segundos , resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce y, además, con uno de los pasajes disponibles para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La jornada tuvo un enorme protagonismo local, ya que la también santafesina Candela Giordanino terminó cuarta, apenas una décima por detrás de Imwinkelried, con el mismo registro oficial de 1h 57’ 04”. Ambas protagonizaron una gran actuación frente al público que se acercó al Parque del Sur.

Brasil dominó la competencia

En la rama femenina, la victoria quedó en manos de la brasileña Ana Marcela Cunha, una de las grandes referentes internacionales de la disciplina y actual campeona olímpica y mundial. La nadadora brasileña completó los 10 kilómetros en 1h 56’ 58”.

Su compatriota Viviane Eichelberger obtuvo la medalla de plata, mientras que Imwinkelried completó el podio y se aseguró el último de los lugares disponibles para Lima 2027.

Cunha fue cuarta durante buena parte de la competencia, pero logró imponer su ritmo en las últimas vueltas y terminó cruzando la meta en primer lugar.

Una jornada histórica para Argentina

El resultado de Imwinkelried tuvo un valor especial porque significó el primer podio argentino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una disciplina con una fuerte identificación con la región.

La competencia se desarrolló con una temperatura del agua cercana a los 16 grados y reunió a los principales exponentes del continente. Además de las medallas, los atletas disputaron la clasificación para los Juegos Panamericanos de 2027.

El Lago del Parque del Sur ofreció un marco especial para una prueba que forma parte de la identidad deportiva santafesina. El público acompañó desde las tribunas naturales y fue testigo de una jornada que quedará marcada en la historia de la competencia.

Los varones también tuvieron presencia argentina en los Juegos Suramericanos

La competencia masculina abrió la jornada y también tuvo una destacada participación argentina. El brasileño Matheus de Freitas se quedó con la medalla de oro después de completar los 10 kilómetros en 1h 47’ 53”, luego de imponerse en un ajustado sprint final.

El ecuatoriano David Farinengo, con 1h 47’ 57”, terminó segundo, mientras que el brasileño Víctor Rodrigues completó el podio con 1h 48’ 04”.

Los argentinos Ivo Cassini y Joaquín Moreno finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, con tiempos de 1h 48’ 25” y 1h 49’ 04”.

Brasil consiguió así las dos medallas de oro de la jornada, pero Argentina tuvo motivos de sobra para celebrar: Romina Imwinkelried abrió el medallero nacional en Santa Fe 2026 y lo hizo en casa, con una actuación que además le aseguró un lugar en Lima 2027.