Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

Algunas consultoras privadas anticipan un escenario de gravedad para el cierre de 2026 en cuanto a las Pymes: pérdida de 500.000 puestos de trabajo.

Algunas consultoras privadas anticipan un escenario de gravedad para el cierre de 2026 en cuanto a las Pymes.

Proyecciones privadas anticipan un escenario de gravedad para el cierre de 2026 en cuanto a las Pymes: la pérdida de 500.000 puestos de trabajo formales y la desaparición de hasta 40.000 unidades productivas. La asfixia tributaria, el encarecimiento de la energía y la tensión en las cadenas de pago empujan a la industria hacia el colapso.

Según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la recesión ya borró del mapa a 25.000 empresas desde diciembre de 2023, con un pico de 10.200 cierres registrados sólo en el mes de febrero.

PyMEs: alertan por cierre de una 25.000 empresas y la caída de 364.000 empleos

“Los datos muestran que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, diagnosticó Federico Vacarezza, coordinador del Observatorio.

Además, hay 13 ramas industriales en estado crítico. La industria ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas. El nivel de caída es generalizado: 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron puestos de trabajo formales.

La construcción encabeza el derrumbe con la pérdida de 81.295 empleos, seguida por la industria manufacturera (76.556), los servicios de transporte y almacenamiento (61.107) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (25.449), publicó Perfil.

En contraste, solo mostraron signos positivos rubros muy específicos vinculados a la salud, el software y el agro, un volumen de creación de puestos que está lejos de compensar la caída mayoritaria.