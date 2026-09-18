El parque solar de Enersa generó 505,14 MWh, superó en 4,4% la previsión y evitó 219 toneladas de CO desde su puesta en marcha.

El parque solar de Sauce Pinto produjo energía para 220 hogares durante su primer año.

El parque solar Sauce Pinto, desarrollado por Enersa en el marco del programa GenER, cumplió su primer año de funcionamiento con una producción de 505,14 MWh de energía renovable. El volumen generado equivale al consumo eléctrico anual de aproximadamente 220 hogares entrerrianos y superó en un 4,4% la proyección inicial.

La planta, que comenzó a operar el 17 de septiembre de 2025, permitió además evitar unas 219 toneladas de dióxido de carbono (CO). El impacto ambiental acumulado equivale a 185 toneladas de carbón estándar y a cerca de 300 árboles plantados.

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre con el tercer aumento del año y los nuevos básicos

El balance constituye el primer registro anual completo de generación fotovoltaica de Enersa y aporta información sobre el comportamiento de esta tecnología en las condiciones particulares de la provincia.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó el significado del aniversario y recordó que Sauce Pinto fue el primer parque solar de generación fotovoltaica de la empresa.

“Hace un año inaugurábamos nuestro primer parque solar de generación fotovoltaica, marcando un antes y un después en la provincia, para la empresa y para el sector productivo”, afirmó.

Una articulación público-privada

La instalación fue posible a partir de un acuerdo entre Enersa y la familia Dellizzotti, que donó el terreno donde fue emplazada la planta.

Brupbacher señaló que esa articulación permitió avanzar con una iniciativa destinada a ampliar la participación de fuentes renovables en la matriz energética provincial.

“Las transformaciones en la matriz energética provincial dieron un vuelco fundamental a partir de este hito, permitiendo que tanto el sector público como el privado continúen invirtiendo y desarrollando la energía limpia que la provincia necesita para crecer, desarrollarse y proyectarse al mundo”, sostuvo.

Desde la familia propietaria del predio, Leandro Dellizzotti destacó especialmente el funcionamiento de la planta durante el último verano, cuando la demanda eléctrica aumentó por las altas temperaturas.

“A nosotros como empresa nos benefició de manera importante, porque teníamos consumos excesivos y cortes eléctricos. Este último verano, que fue bastante intenso, pudimos sortear ese inconveniente y la gente del pueblo también se vio beneficiada, con un suministro más estable y sin altibajos de voltaje”, explicó.

Dellizzotti recordó que decidió acompañar el proyecto desde sus comienzos porque consideraba que podía contribuir a resolver los problemas de abastecimiento durante los períodos de mayor consumo.

Además, indicó que el terreno continúa disponible ante una eventual ampliación de la instalación mediante la incorporación de nuevos paneles.

Tecnología y datos para nuevos proyectos

Sauce Pinto cuenta con 540 módulos fotovoltaicos y 10 inversores. La planta posee una potencia instalada de 310,5 kWp y una potencia de salida de 300 kW.

El año de operación permitió obtener información concreta sobre la generación solar y su comportamiento dentro de la red eléctrica provincial. Esos datos constituyen una base técnica para evaluar futuros proyectos de energías renovables.

El gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, consideró que el parque representó tanto un hito como un desafío para la empresa.

“Sauce Pinto fue un hito para la empresa por ser nuestro primer parque solar y también un desafío que logramos llevar adelante entre todos”, señaló.

Schwindt destacó especialmente el valor de contar con un año completo de información sobre la generación fotovoltaica.

“Nos dio un año completo de datos reales sobre el comportamiento de la energía solar en nuestra red, información que hoy constituye una base técnica para nuevos proyectos”, explicó.

Acercamiento a la comunidad

Además de la generación eléctrica, el proyecto permitió desarrollar actividades de difusión y acercamiento de las energías renovables a las comunidades cercanas.

Desde Enersa destacaron que la experiencia permitió mostrar a escuelas y vecinos de la zona el funcionamiento de una planta fotovoltaica y las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología para la generación eléctrica.

La experiencia acumulada durante los primeros doce meses también aporta elementos para analizar nuevas inversiones en generación renovable y profundizar la incorporación de fuentes limpias a la matriz energética entrerriana.

Con sus primeros 505,14 MWh generados, el parque Sauce Pinto cerró así su primer año por encima de la previsión y se consolidó como una experiencia de referencia para Enersa. El registro de producción, junto con los datos técnicos y ambientales obtenidos, constituye un antecedente para el desarrollo de nuevas iniciativas de generación solar en la provincia.