El consumidor recuperó confianza en septiembre: el índice de la Universidad Di Tella avanzó 2,4% mensual y 3,4% interanual.

Confianza del consumidor: subió 2,4% en septiembre y alcanzó su mayor nivel desde enero de 2024.

La confianza de los consumidores registró una mejora durante septiembre, según el informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El índice avanzó 2,4% respecto de agosto y mostró un crecimiento interanual del 3,4%.

La evolución positiva estuvo acompañada por una mejora en distintos componentes del indicador, entre ellos la percepción de los consumidores sobre su situación económica personal y las expectativas respecto del futuro.

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Los hogares de menores ingresos impulsaron la recuperación

Uno de los principales factores detrás de la suba fue el comportamiento de los sectores de menores ingresos, donde la confianza aumentó 12,3% mensual.

A su vez, la percepción sobre la situación económica personal registró una mejora del 11,3%, mientras que las expectativas hacia el futuro crecieron 3,8% durante el mes.

De esta manera, el índice acumula una recuperación del 15,7% desde el piso registrado en enero de 2024, de acuerdo con los datos difundidos por la Universidad Di Tella.

El Interior mostró el mayor nivel de confianza

En términos regionales, el Interior del país registró el nivel más elevado de confianza y presentó una variación mensual positiva del 5,2%.

En el Gran Buenos Aires (GBA), en tanto, el indicador aumentó 3,3% frente a agosto y acumuló una mejora del 7,5% en comparación con septiembre del año anterior.

Los resultados reflejan una recuperación de la confianza del consumidor durante septiembre, aunque con diferencias según el nivel de ingresos y la región del país.