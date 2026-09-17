Noelia Villafañe: "A los monotributistas en cualquier momento nos eliminan"

La presidenta de Monotributistas Asociados, Noelia Villafañe, defendió el monotributo y pidió cambios para facilitar el acceso al crédito.

La presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) explicó una propuesta para impulsar créditos productivos destinados a monotributistas, autónomos y micropymes. También advirtió que el régimen simplificado todavía no está fuera de riesgo.

La presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), Noelia Villafañe, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) una iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito para monotributistas, autónomos y micropymes sin generar emisión monetaria ni costo fiscal. Además, pidió cambios al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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Villafañe señaló que uno de los principales objetivos de la organización es lograr que quienes actualmente trabajan en la informalidad encuentren incentivos para registrarse y puedan desarrollar sus actividades.

"El número de monotributistas tiene que tender a aumentarse porque lo que hay que hacer es buscar alternativas en donde el que hoy es clandestino se vea incentivado a formalizarse", sostuvo a UNO.

En ese sentido, contó que MARA trabajó en distintos proyectos de ley destinados a reactivar la actividad económica de los monotributistas, autónomos y pequeñas empresas. Sin embargo, explicó que encontraron como principales obstáculos planteados por el Gobierno el impacto sobre la emisión monetaria y el eventual costo fiscal.

La propuesta sobre el encaje bancario

Ante ese escenario, la asociación analizó una alternativa vinculada al denominado encaje diferencial, mecanismo mediante el cual una parte de los fondos que los bancos deben mantener inmovilizados podría destinarse a determinados créditos productivos.

Según explicó Villafañe, la propuesta apunta a que una parte de esos recursos pueda utilizarse para financiar créditos productivos destinados a monotributistas, autónomos, micropymes y pymes, siempre que estén garantizados mediante herramientas como FOGAR o las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

La iniciativa, según la titular de MARA, busca generar condiciones para que los bancos tengan mayores incentivos para prestar al sector productivo en lugar de orientar esos recursos hacia instrumentos del Estado.

El pedido al Senado

El planteo cobró especial relevancia para la organización a partir del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se encuentra en tratamiento legislativo. Villafañe afirmó que, al analizar el texto, detectaron que se elimina la posibilidad del encaje diferencial.

Ante esa situación, relató que mantuvo contactos con senadores para solicitar que se incorpore una excepción que permita utilizar este mecanismo cuando los créditos estén destinados a monotributistas, autónomos y pequeños emprendimientos y cuenten con garantías de FOGAR o SGR. "Justo cuando ya teníamos la única alternativa viable para ayudar al sector nos lo van a derogar", planteó.

Villafañe mencionó además sus conversaciones con los senadores Bartolomé Abdala y Fernando Salino y contó que el planteo fue llevado a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Finalmente, destacó que el tratamiento del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue retirado del orden del día previsto para la sesión y que, de esta manera, la organización tendrá más tiempo para intentar conseguir los votos necesarios para introducir modificaciones.

Monotributistas

Durante la entrevista, Villafañe también se refirió al futuro del régimen simplificado. Reconoció que la situación continúa siendo incierta, aunque destacó que desde MARA buscan impulsar normas que incorporen y reconozcan expresamente la figura del monotributista. En ese sentido, recordó que existieron planteos para eliminar el monotributo y avanzar hacia un esquema en el que todos los contribuyentes pasaran al régimen de responsables inscriptos.

"Hoy por hoy no podemos cantar victoria y decir: bueno, no nos preocupemos que no nos eliminan, porque en cualquier momento puede suceder", advirtió.

Por eso, remarcó la necesidad de que el sector permanezca atento a las políticas públicas que puedan afectar a los pequeños contribuyentes y que, al mismo tiempo, se impulsen medidas que no impliquen emisión monetaria ni costo fiscal.

Como ejemplo, mencionó situaciones vinculadas con la cobertura de las obras sociales y señaló que desde MARA intervienen ante casos en los que consideran que la prestación recibida es insuficiente.

También destacó la posibilidad de acceder a herramientas y programas impulsados desde distintos municipios para mejorar la productividad de pequeños emprendimientos. "Que no sienta el monotributo como un gasto, sino que lo vea como una puerta para ver de qué manera puede obtener diferentes beneficios", expresó.

En esa línea, invitó a quienes tengan dudas sobre sus derechos y las herramientas disponibles a acercarse a la organización para recibir asesoramiento.