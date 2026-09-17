Más de 500 personas participaron de la 22ª Jornada de la Industria, donde empresarios y funcionarios debatieron costos, inversión, empleo e innovación.

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro.

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro.

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro.

Más de 500 personas participaron este jueves de la 22ª Jornada de la Industria de Entre Ríos, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, el encuentro reunió a empresarios, industriales, funcionarios, dirigentes de entidades y profesionales para analizar los principales desafíos del sector productivo.

La actividad fue encabezada por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, además de funcionarios provinciales y municipales.

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

Valenti puso el foco en la competitividad

En su discurso de apertura, Valenti planteó que la industria constituye un componente central para sostener un proceso de desarrollo. “Sin industria no existe un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo”, afirmó.

La titular de la UIER señaló que las empresas enfrentan desafíos puertas adentro vinculados con la productividad y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. En particular, se refirió al avance de la Inteligencia Artificial, que consideró parte de la discusión actual del sector.

“La pregunta es cómo y qué tan rápido vamos a aprender a utilizarla para ser más productivos y competitivos”, planteó.

Sin embargo, advirtió que la capacidad de competir no depende únicamente de las decisiones que toman las empresas. En ese sentido, enumeró factores vinculados con la infraestructura, los servicios y el esquema tributario.

“Competitividad es tener rutas y caminos por donde sacar nuestra producción; es contar con energía y gas a costos razonables; es tener puertos eficientes, conectividad y acceso al financiamiento; y es contar con un sistema tributario que no castigue al que produce”, sostuvo.

La dirigente remarcó que esos factores determinan los costos estructurales que afrontan las industrias y ratificó los principales puntos de la Agenda de Competitividad Industrial de la entidad.

“Necesitamos infraestructura, energía competitiva, conectividad y una reforma tributaria que simplifique, elimine distorsiones e incentive la inversión”, afirmó. Y agregó: “Porque sin inversión no hay modernización, no hay nuevos mercados y, fundamentalmente, no hay nuevos puestos de trabajo”.

Reclamos al Estado y al esquema tributario

Durante la apertura, la intendenta Rosario Romero destacó la necesidad de que el Estado acompañe al sector privado mediante políticas que faciliten la actividad productiva. En ese marco, sostuvo la importancia de avanzar con obras de infraestructura que permitan fortalecer las cadenas industriales.

A su turno, Martín Rappallini destacó el aporte de la industria a la generación de valor, empleo y exportaciones, aunque advirtió sobre el contexto de caída de la actividad económica.

El titular de la UIA puso especial énfasis en la articulación entre las distintas ramas productivas y señaló que Entre Ríos constituye un ejemplo de la relación entre producción agropecuaria e industria.

“Entre Ríos es uno de los mejores ejemplos de que campo e industria son parte de un mismo sector productivo”, sostuvo.

Rappallini planteó además que el desarrollo requiere fortalecer las capacidades productivas y pidió medidas que permitan a las empresas atravesar el escenario actual. “Tenemos que construir un puente para que las empresas industriales, especialmente las pymes, puedan atravesar este momento”, afirmó.

También llamó a recuperar la actividad económica y prestar atención a la situación de las empresas, al considerar que las dificultades de la microeconomía terminan repercutiendo sobre los indicadores generales.

En ese marco, mencionó cuestiones como la infraestructura, la carga impositiva, la legislación laboral y la educación entre los factores que inciden sobre el costo de producir.

Frigerio planteó cambios laborales y fiscales

El gobernador Rogelio Frigerio valoró el papel de la UIER y destacó la importancia de generar condiciones que permitan al sector industrial invertir y crear puestos de trabajo.

En ese contexto, mencionó herramientas estatales como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y volvió a plantear la necesidad de revisar el sistema impositivo.

“El impuesto más caro es la inversión que no se hace”, afirmó.

Frigerio propuso además avanzar hacia un nuevo acuerdo entre los distintos niveles del Estado. “Estamos en condiciones de escribir un nuevo capítulo del pacto fiscal, Nación, provincias y municipios”, sostuvo.

El mandatario también abordó los problemas vinculados con la legislación laboral y anunció que la Provincia propondrá un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral.

La iniciativa, según explicó, contempla la creación de un cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia, especializado en riesgos del trabajo y accidentes. Se trata de una de las demandas planteadas por el sector privado.

Economía, liderazgo y nuevas tecnologías

Luego de la apertura institucional, la jornada continuó con distintos paneles destinados a analizar el escenario económico y las decisiones que deben adoptar las empresas.

El primer bloque estuvo dedicado a la “Reforma tributaria, el desafío pendiente”. Allí expusieron Carlos Guberman y Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos. Con la moderación del periodista Nahuel Amore, abordaron las perspectivas fiscales, la carga tributaria y las posibilidades de avanzar hacia un futuro pacto fiscal.

Posteriormente, Maximiliano Montenegro y Luis Secco participaron del panel “Del escenario económico a la decisión empresaria”, en el que analizaron la coyuntura nacional y las variables que inciden sobre las decisiones empresariales, de cara a un año electoral.

El liderazgo empresarial fue otro de los ejes del encuentro. Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto SAU y representante oficial de Mercedes-Benz en Argentina, disertó sobre la toma de decisiones y la conducción de procesos de transformación. El panel fue moderado por Silvia Naishtat, editora de Economía del diario Clarín.

El cierre estuvo dedicado a la transformación digital. Bajo el título “La próxima decisión estratégica ya llegó: IA, tecnología e innovación”, Gustavo Guaragna, fundador, presidente y CEO de Snoop Consulting, y Juan Pablo Bagó, director de Grupo Bagó SA, analizaron el impacto de las nuevas tecnologías sobre los modelos de negocios.

La actividad fue moderada por Laura Segura, directora de Innovación y Servicios de la UIA, y permitió completar una agenda que vinculó los desafíos estructurales de la industria con las transformaciones tecnológicas que atraviesan actualmente a las empresas.