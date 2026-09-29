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Industrias: la actividad volvió a caer en agosto y acumula una baja del 3% en lo que va del año

Los sectores más golpeados por la recesión son bienes durables, indumentaria, calzado, materiales de construccion, siderurgia, metalmecánica y alimentos

    29 de septiembre 2026 · 09:22hs
    Los sectores más golpeados por la recesión son bienes durables

    Los sectores más golpeados por la recesión son bienes durables, indumentaria, calzado, materiales de construccion, siderurgia, metalmecánica y alimentos

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción fabril registró en agosto una baja desestacionalizada del 0,3% frente a julio y una contracción interanual del 5,7%.

    Con este resultado, el sector manufacturero acumula un descenso del 3% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose un 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

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    Los sectores más golpeados por la recesión

    La contracción de la actividad responde al desempeño negativo de la mayoría de los rubros industriales:

    • Bienes durables y semidurables: Constituyó el principal factor detrás del desplome general, con una caída acumulada del 21% interanual en los primeros siete meses del año. Se registraron fuertes mermas en la fabricación de equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y artículos de uso doméstico.
    • Indumentaria, cuero y calzado: Registró un retroceso interanual del 14%, afectado por la menor demanda interna y una mayor penetración de productos importados.
    • Construcción y materiales: Los despachos de cemento cayeron un 5,1% mensual en agosto (acumulando una baja de 3,7% en el año), mientras que las ventas de insumos del Índice Construya descendieron un 3,1% en el mes.
    • Siderurgia y metalmecánica: La producción de acero cayó un 6,7% en agosto, en tanto que la industria metalmecánica retrocedió un 3,9% en el mes (acumulando un saldo negativo del 5,6% interanual).
    • Bienes de capital e insumos: Los bienes de capital completaron su séptimo mes consecutivo de retroceso acumulado con un descenso del 5%, reflejando la debilidad de la inversión productiva. Por su parte, los insumos industriales cayeron un 0,6% y las actividades vinculadas a la cosecha disminuyeron un 7%.
    • Alimentos y bebidas: Dentro del sector, la producción de bebidas mostró una caída del 8,5% en agosto. Asimismo, se redujeron la faena vacuna (-1,9%), la faena porcina (-0,4%) y la producción láctea (-0,2%) durante el mes.

    Los rubros que mostraron repuntes o menor caída

    Pese al panorama general negativo, algunas ramas industriales mostraron señales de recuperación o resistencia durante agosto:

    • Industria automotriz: Fue uno de los principales indicadores positivos del mes, con un incremento mensual del 6,3% en la fabricación de vehículos, interrumpiendo dos meses consecutivos de bajas. Sin embargo, en el acumulado de ocho meses se mantiene un 17% por debajo del mismo período de 2025.
    • Molienda de oleaginosas: Registró un aumento del 8,6% mensual frente a julio, acumulando un avance del 3,6% en los primeros ocho meses.
    • Bienes de consumo masivo: El segmento anotó un crecimiento acumulado del 1%, impulsado principalmente por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, y edición e impresión.
    • Aluminio primario: Mostró una variación positiva del 0,4% en agosto.
    • Ramas agroalimentarias acumuladas: En el balance de los primeros ocho meses, la faena porcina creció un 12,4% y la producción láctea avanzó un 4,5%.
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    Indicadores energéticos y comercio exterior

    El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales descendió un 0,3% en agosto respecto de julio, aunque mantiene una mejora acumulada del 5,2% frente a 2025 (permaneciendo 6,1% por debajo de 2022).

    En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil disminuyeron un 3% durante agosto, pero conservan un alza acumulada del 4,2% interanual. La liquidación de divisas agroindustriales aumentó un 16,1% mensual, aunque cayó un 11% interanual.

    Industrias Agosto Construcción Alimentos
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    La actividad manufacturera avanzó 1,4% respecto de julio, aunque acumula un retroceso de 2,2% en los primeros ocho meses del año.

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