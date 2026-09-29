Industrias: la actividad volvió a caer en agosto y acumula una baja del 3% en lo que va del año

Los sectores más golpeados por la recesión son bienes durables, indumentaria, calzado, materiales de construccion, siderurgia, metalmecánica y alimentos

Los sectores más golpeados por la recesión son bienes durables, indumentaria, calzado, materiales de construccion, siderurgia, metalmecánica y alimentos

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción fabril registró en agosto una baja desestacionalizada del 0,3% frente a julio y una contracción interanual del 5,7% .

Con este resultado, el sector manufacturero acumula un descenso del 3% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose un 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023 .

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Los sectores más golpeados por la recesión

La contracción de la actividad responde al desempeño negativo de la mayoría de los rubros industriales:

Bienes durables y semidurables: Constituyó el principal factor detrás del desplome general, con una caída acumulada del 21% interanual en los primeros siete meses del año. Se registraron fuertes mermas en la fabricación de equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y artículos de uso doméstico.

Constituyó el principal factor detrás del desplome general, con una caída acumulada del en los primeros siete meses del año. Se registraron fuertes mermas en la fabricación de equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y artículos de uso doméstico. Indumentaria, cuero y calzado: Registró un retroceso interanual del 14% , afectado por la menor demanda interna y una mayor penetración de productos importados.

Registró un retroceso interanual del , afectado por la menor demanda interna y una mayor penetración de productos importados. Construcción y materiales: Los despachos de cemento cayeron un 5,1% mensual en agosto (acumulando una baja de 3,7% en el año), mientras que las ventas de insumos del Índice Construya descendieron un 3,1% en el mes .

Los despachos de cemento cayeron un (acumulando una baja de 3,7% en el año), mientras que las ventas de insumos del Índice Construya descendieron un . Siderurgia y metalmecánica: La producción de acero cayó un 6,7% en agosto , en tanto que la industria metalmecánica retrocedió un 3,9% en el mes (acumulando un saldo negativo del 5,6% interanual).

La producción de acero cayó un , en tanto que la industria metalmecánica retrocedió un (acumulando un saldo negativo del 5,6% interanual). Bienes de capital e insumos: Los bienes de capital completaron su séptimo mes consecutivo de retroceso acumulado con un descenso del 5% , reflejando la debilidad de la inversión productiva. Por su parte, los insumos industriales cayeron un 0,6% y las actividades vinculadas a la cosecha disminuyeron un 7% .

Los bienes de capital completaron su séptimo mes consecutivo de retroceso acumulado con un descenso del , reflejando la debilidad de la inversión productiva. Por su parte, los insumos industriales cayeron un y las actividades vinculadas a la cosecha disminuyeron un . Alimentos y bebidas: Dentro del sector, la producción de bebidas mostró una caída del 8,5% en agosto. Asimismo, se redujeron la faena vacuna (-1,9%), la faena porcina (-0,4%) y la producción láctea (-0,2%) durante el mes.

Los rubros que mostraron repuntes o menor caída

Pese al panorama general negativo, algunas ramas industriales mostraron señales de recuperación o resistencia durante agosto:

Industria automotriz: Fue uno de los principales indicadores positivos del mes, con un incremento mensual del 6,3% en la fabricación de vehículos , interrumpiendo dos meses consecutivos de bajas. Sin embargo, en el acumulado de ocho meses se mantiene un 17% por debajo del mismo período de 2025 .

Fue uno de los principales indicadores positivos del mes, con un incremento mensual del , interrumpiendo dos meses consecutivos de bajas. Sin embargo, en el acumulado de ocho meses se mantiene un . Molienda de oleaginosas: Registró un aumento del 8,6% mensual frente a julio , acumulando un avance del 3,6% en los primeros ocho meses .

Registró un aumento del , acumulando un avance del . Bienes de consumo masivo: El segmento anotó un crecimiento acumulado del 1% , impulsado principalmente por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, y edición e impresión .

El segmento anotó un crecimiento acumulado del , impulsado principalmente por . Aluminio primario: Mostró una variación positiva del 0,4% en agosto .

Mostró una variación positiva del . Ramas agroalimentarias acumuladas: En el balance de los primeros ocho meses, la faena porcina creció un 12,4% y la producción láctea avanzó un 4,5%.

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Indicadores energéticos y comercio exterior

El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales descendió un 0,3% en agosto respecto de julio, aunque mantiene una mejora acumulada del 5,2% frente a 2025 (permaneciendo 6,1% por debajo de 2022).

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil disminuyeron un 3% durante agosto, pero conservan un alza acumulada del 4,2% interanual. La liquidación de divisas agroindustriales aumentó un 16,1% mensual, aunque cayó un 11% interanual.