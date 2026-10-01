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Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco Entre Ríos, obtuvo la certificación como Empresa B

Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco Entre Ríos y parte del Grupo Petersen, es la primera empresa del Grupo en obtener esta certificación.

1 de octubre 2026 · 14:07hs
Crear SGR

Crear SGR, articulada con Banco Entre Ríos, es la primera empresa del Grupo Petersen en obtener esta certificación. 

Crear SGR, integrante del Grupo Petersen y articulada con Banco Entre Ríos para ampliar las alternativas de financiamiento de las PyMEs, fue reconocida por su desempeño en materia de impacto, transparencia y gobernanza. Es la primera empresa del Grupo Petersen en obtener esta certificación.

Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca de Banco Entre Ríos y parte del Grupo Petersen, obtuvo la certificación como Empresa B, un reconocimiento que distingue a organizaciones que incorporan estándares de impacto social y ambiental, transparencia y gobernanza como parte de su modelo de gestión.

La certificación constituye un nuevo hito para una compañía que tiene como propósito facilitar el acceso al financiamiento de las PyMEs, trabajando en articulación con Banco Entre Ríos para complementar las herramientas crediticias del banco mediante garantías que permitan acompañar las necesidades de capital de trabajo, inversión y crecimiento de las empresas.

A nivel nacional, en los últimos dos años Crear SGR facilitó el acceso al financiamiento de casi 500 PyMEs por un total de $50.000 millones. Desde su creación, ya acompañó a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país.

A partir de esta certificación, Crear SGR se convierte además en la primera empresa del Grupo Petersen en alcanzar la condición de Empresa B, incorporándose a una comunidad global de compañías comprometidas con generar impacto económico, social y ambiental positivo.

“Esta certificación reconoce el camino que venimos recorriendo, pero sobre todo nos plantea un compromiso hacia adelante. Queremos que Crear siga creciendo como una herramienta para que más PyMEs puedan acceder al financiamiento, invertir y desarrollarse, incorporando cada vez más una mirada de impacto en lo que hacemos”, señaló Ignacio Valente, gerente general de Crear SGR.

Un nuevo atributo para acompañar a las PyMEs

La certificación suma una nueva dimensión a la propuesta de valor de Crear SGR y a su trabajo conjunto con Banco Entre Ríos, permitiendo profundizar una mirada que combina acceso al financiamiento, desarrollo productivo e impacto.

En ese marco, Crear SGR buscará acompañar también a empresas que estén avanzando en la incorporación de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, y generar nuevas oportunidades de articulación con compañías, socios protectores y cadenas de valor que compartan estos objetivos.

“Crear SGR amplía las herramientas que podemos acercar desde Banco Entre Ríos a las empresas de la provincia, especialmente cuando necesitan financiar una inversión o sus necesidades de capital de trabajo. La certificación como Empresa B agrega además una mirada de impacto que compartimos como Grupo”, agregaron desde Banco Entre Ríos.

Sobre Crear SGR

Crear SGR es una Sociedad de Garantía Recíproca perteneciente al Grupo Petersen, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de avales y la estructuración de operaciones de garantía.

Trabaja en articulación con Banco Entre Ríos y los bancos regionales del Grupo Petersen, acercando soluciones de financiamiento a empresas y proyectos productivos, con especial foco en el desarrollo regional y las distintas cadenas de valor.

Crear SGR Banco Entre Ríos
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