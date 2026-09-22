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El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El mercado cambiario mostró movimientos dispares. El dólar blue avanzó a 1.555 pesos, mientras el MEP quedó en 1.534,43 pesos y los futuros tuvieron alzas.

22 de septiembre 2026 · 19:50hs
El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos.

El dólar mayorista finalizó este martes sin modificaciones, a $1.514, en una jornada en la que el mercado cambiario mostró movimientos diferentes según cada segmento. En paralelo, los niveles de absorción de divisas por parte del Banco Central continuaron siendo bajos, pese al volumen récord de exportaciones de la agroindustria.

En el Banco Nación, la cotización para la venta se ubicó en $1.535. En tanto, el promedio elaborado por el Banco Central a partir de los valores de las distintas entidades financieras alcanzó los $1.533,694. La evolución de las cotizaciones se dio en un contexto de seguimiento sobre el ingreso de dólares provenientes del sector exportador y la capacidad de la autoridad monetaria para incrementar sus tenencias de reservas.

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Subieron los dólares paralelos

Entre las cotizaciones alternativas, el dólar blue avanzó hasta los $1.555. La variación se produjo en una jornada en la que también se registraron movimientos en los tipos de cambio financieros.

El comportamiento de estas referencias es seguido por los operadores como parte de la evolución general del mercado cambiario, junto con la cotización mayorista y los valores informados por las entidades bancarias.

El CCL trepó 1,4%

En el segmento financiero, el dólar MEP se ubicó en $1.534,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró una suba de 1,4% y alcanzó los $1.598,34.

La diferencia entre las distintas cotizaciones refleja la dinámica propia de cada mercado y las operaciones que se realizan en cada segmento. En este escenario, el CCL volvió a ubicarse por encima de las demás referencias relevadas durante la jornada.

Los futuros operaron con avances

En el mercado de futuros, los contratos del dólar mostraron avances hasta noviembre, aunque posteriormente comenzaron a descender. Para diciembre, la referencia se ubicó en $1.603,5.

La evolución de los contratos permite observar las expectativas de los operadores sobre el comportamiento futuro del tipo de cambio. Los valores registrados durante la jornada mostraron así un escenario de movimientos diferenciados entre el mercado mayorista, las cotizaciones financieras y las operaciones a futuro.

Dólar Pesos mercado
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