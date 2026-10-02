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Mariano Werner llega puntero en la Copa de Oro a San Nicolás

El Turismo Carretera disputa la segunda fecha del minitorneo. Mariano Werner encabeza las posiciones. Este sábado se inicia la acción en San Nicolás.

2 de octubre 2026 · 19:49hs
Mariano Werner llega puntero en la Copa de Oro a San Nicolás

El Turismo Carretera y el TC Pista visitan el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás para llevar a cabo la 12ª fecha del campeonato 2026, que para ambas categorías representa la 2ª cita de las Copas de Oro y Plata, respectivamente. La competencia en el trazado bonaerense cuenta con un total de 53 inscriptos en pista. Mariano Werner (Ford Mustang) viene de ganar en la última carrera en San Luis, resultado que le permitió trepar a la punta del “minitorneo”.

Mariano Werner buscará seguir líder del torneo.

Mariano Werner buscará seguir líder del torneo.

El TC llega este fin de semana a San Nicolás con Mariano Werner como líder de la Copa de Oro tras ganar en la primera fecha del minitorneo en San Luis. El piloto del Ford Mustang suma 53 puntos, lo siguen Otto Fritzler con 42,5, Facundo Chapur con 41, Agustín Canapino con 35, Jonatan castellano con 28, Hernán Palazzo con 24,5, Marcos Landa con 21, Christian Ledesma con 16, Ignacio Fain con 12, Mauricio Lambiris con 6, José Manuel Urcera con 5, Juan pablo Gianini con 3 y Matías Rossi con 2.

En un trazado que desde 2018 es habitué en el campeonato, sobre todo en las instancias finales de la Copa de Oro, el TC correrá este fin de semana la segunda fecha de la Copa de Oro. Con tres victorias, Mariano Werner, actual líder del certamen, es el máximo ganador allí, en 11 carreras disputadas.

La estadística de marcas la lidera Ford con cuatro victorias, le sigue Dodge con tres y quedan Chevrolet y Torino con dos triunfos. En 11 carreras, hay ocho ganadores distintos, siendo Mariano Werner el más ganador con tres triunfos y Agustín Canapino el segundo con dos obtenciones.

El estreno del Autódromo San Nicolás se dio en la definición final del campeonato de 2018, donde a pesar de la victoria de Alan Ruggiero con Torino, los focos se fueron con Agustín Canapino, que en una carrera épica, salió último con ruedas de lluvia y terminó segundo, proclamándose campeón por tercera vez del TC.

El inicio de la actividad en San Nicolás

La actividad comenzará este sábado con 2 tandas de entrenamientos para ambas categorías. El TC iniciará su rodaje a las 9.15, y el TC Pista hará lo propio a las 10.50. Por la tarde, la clasificación del TC Pista se pondrá en marcha a las 15.24, dividida en tres tercios de 8 minutos. Luego, el Turismo Carretera definirá su tanda cronometrada desde las 16.03 con 4 cuartos, también de 8 minutos cada uno.

El domingo la acción arrancará temprano. Las series del TC Pista inician a las 10.05 y las del Turismo Carretera a partir de las 10.55. El plato fuerte llega al mediodía con las Finales: la “telonera” correrá a las 12.55 y el TC cerrará el evento a las 14.

Mariano Werner Turismo Carretera San Nicolás
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