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El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia argentina

El consumo de pollo llegó a 47 kilos por habitante y superó a la carne vacuna, que registró 46,7 kilos entre agosto de 2025 y julio de 2026.

1 de octubre 2026 · 20:48hs
El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia argentina.

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia argentina.

Por primera vez en la historia económica de la Argentina, el consumo anual de pollo superó al de carne vacuna. El dato surge del último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que relevó la evolución del consumo durante los últimos 12 meses.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, los argentinos consumieron un promedio de 47 kilos de pollo por habitante, mientras que el consumo de carne vacuna alcanzó los 46,7 kilos. La diferencia fue de apenas 300 gramos por persona, pero marcó un cambio en la composición del consumo de carnes.

LEER MÁS: La carne de pollo alcanza un consumo récord en Argentina

El pollo pasó al frente

Los datos muestran que la carne aviar alcanzó por primera vez un nivel de consumo superior al de la carne vacuna en el período analizado. El resultado consolida una tendencia que venía observándose en los últimos años en las preferencias de los consumidores.

Según el informe del IERAL, la evolución está vinculada, entre otros factores, con la relación de precios entre ambos productos y con los cambios registrados en los hábitos de compra de los hogares.

Una diferencia estrecha pero significativa

La distancia entre ambas carnes fue reducida: 47 kilos de pollo frente a 46,7 kilos de carne vacuna por habitante. Sin embargo, el resultado adquiere relevancia por tratarse de la primera vez que la carne aviar supera a la vacuna en el balance anual.

El dato refleja una modificación en la composición de la demanda de carnes en el mercado argentino, donde el pollo ganó participación frente a uno de los alimentos tradicionalmente más consumidos en el país.

Cambios en los hábitos de consumo

La evolución registrada también da cuenta de las transformaciones que atraviesan las decisiones de compra de los hogares. La competitividad de los precios y las alternativas disponibles en el mercado son algunos de los factores señalados para explicar el crecimiento del consumo de carne aviar.

Con el cierre del período julio 2026, el pollo quedó por encima de la carne vacuna en el consumo por habitante, en un escenario que marca un nuevo capítulo para el mercado argentino de carnes.

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