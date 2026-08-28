El BCRA compró 82 millones de dólares y sumó 22 jornadas con saldo positivo. Las reservas brutas quedaron en 49.791 millones de dólares tras un ajuste técnico.

BCRA hilvanó 22 ruedas compradoras y acumuló 14.000 millones de dólares en reservas en ocho meses de 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, luego de adquirir US$82 millones durante la última rueda de la semana.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló compras por US$14.049 millones desde enero , en el marco de la cuarta fase del programa monetario. De esta manera, superó con margen el piso de la meta anual de acumulación de reservas, establecida en un rango de entre US$10.000 y US$17.000 millones .

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Durante agosto, sin embargo, el ritmo de compras mostró una desaceleración. En lo que va del mes, el BCRA incorporó US$722 millones, aunque el resultado acumulado desde comienzos de año le permite mantenerse por encima del objetivo mínimo fijado para todo 2026.

Las reservas brutas bajaron por un ajuste técnico

Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$49.791 millones, con una caída diaria de US$1.069 millones.

De acuerdo con fuentes del mercado, la baja estuvo vinculada con una maniobra contable habitual de fin de mes, relacionada con los encajes bancarios y el cierre de balances. Se trata de fondos que suelen regresar a las arcas del Banco Central al comienzo del mes siguiente, por lo que el movimiento no representa una salida permanente de divisas.

El martes pasado, en tanto, las reservas brutas habían alcanzado los US$50.912 millones, el máximo nivel registrado durante la gestión del presidente Javier Milei. En ese incremento también tuvo incidencia la apreciación internacional del oro que forma parte de los activos del organismo.

El Gobierno apunta a alcanzar el techo de la meta anual

De cara al cierre de 2026, el equipo económico que conduce Luis Caputo busca extender el proceso de acumulación hasta acercarse al techo de US$17.000 millones previsto para el año.

El fortalecimiento de las reservas propias se complementa con los esquemas de swap con China y Estados Unidos, instrumentos que forman parte de la estrategia oficial para reforzar el respaldo financiero y afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027.

La evolución de las reservas también aparece como uno de los principales factores para contener eventuales presiones sobre el mercado cambiario y fortalecer la posición financiera del Banco Central.

El dólar mayorista cerró la semana en 1.512 pesos

En el mercado cambiario, las cotizaciones operaron sin grandes modificaciones durante la última rueda de la semana.

El dólar mayorista cerró sin cambios en $1.512, en una jornada en la que se negociaron US$678,6 millones en el segmento de contado.

Con ese valor, la cotización mayorista se ubicó un 24,1% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido por el BCRA en $1.876,50.

En el segmento minorista, el dólar oficial en el Banco Nación también terminó estable en $1.535 para la venta.

En el promedio de las entidades financieras, la divisa cerró en $1.533,21 para la venta y $1.480,11 para la compra.